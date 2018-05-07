2018年05月07日 04:10 中國時報 何懷碩

行政院長跟許多媒體常說大陸對台政策「鴨霸」，基本國策與陽謀就是「併吞台灣」。且拋開統獨的爭論，「併吞」是把外國領土或他人財產奪為己有。大陸奉行統一全國的政策，在台灣的中華民國自成立之日起一百餘年，一直也是採統一的國策，不同的只是全國實行什麼政制？由誰主政？國共內戰也為此而起。「國家統一」與「併吞」完全是本質不同的兩回事。「最高行政首長」指鹿為馬，非常不當；眾人不思，隨之學舌，非常錯亂。

不論大陸統一台灣，還是台灣統一大陸，最好的辦法是和平統一，那便要經由談判達成，不能以「不統不獨」、「維持現狀」為敷衍。統一不是收歸一方，所以不能稱「併吞」。統一之後，合併的兩方成為一國，領土、主權為全民共有共享，說「台灣屬於2300萬國民所有」此語與「上海是2000多萬上海人所有」，同樣是笑話。台灣不能由2000多萬人投票就可以獨立成國，正如高雄不能自己獨立同理。我們過去主張「三民主義統一中國」。中華民國主權涵蓋全中國，大陸政府不急，說等一百年也可以，由兩邊比賽，看誰為人民所選擇。現在有人要獨立，就是分割領土、主權，分裂中華民族。且看東西德的統一及南北韓近日的和合，且看蘇聯分割成多國，國力大衰。中東國家因民族對立而內戰不息，難民到處流竄。

台大校友吳嘉隆說「我只反對文化大學的人來當台大校長」。這種以學歷出身來看人，十分幼稚。管中閔曾是文大人，後來也有洋學位，得到國內外尊重，吳嘉隆又何嘗不是先土後洋。誰永遠必為「文大人」？誰認為洋博士就必定偉大？舉世知道錢穆與王雲五等人傑沒有大學學歷，其學識與人格受全民所尊崇。

電視新聞主播張雅琴女士新聞系出身，她用「說、播、批、評，張雅琴挑戰新聞」的標題來主播新聞，似乎完全違背新聞ABC。播新聞是依據事實報知；批、評是新聞評論的工作。二者混在一起，而且用「說」書人的口吻，談笑嘻哈，夾帶月旦，便很難做到客觀播報。新聞與評論，總要井水河水不相混淆。把魚肉菜瓜一鍋煮，說是「挑戰新聞」，不知挑戰的對象是誰？

上面評論三孤立事件，都有知識與見識上的謬誤。「統一與併吞」、「人才與學歷」、「新聞與評論」，因知識與見識的謬誤，而天天把我們的社會挑戰得雞犬不寧。他們如果冷靜對待問題，不見得會犯這些謬誤，因他們受過不低的教育。是政治慾望塑造了意識形態；意識形態選擇了於己有利的說法，不惜扭曲、放棄知識與見識。在這種地方，多高的學位與地位都失去意義。

如果看過齊聲呼叫「讚嘆師父、感恩師父」那一大群穿紫色衣的追隨者，裡面沒有碩、博士嗎？想想反智的力量多麼普遍，這是我們今日的台灣。知識是力量，無知更是力量，歐威爾說的。台灣的問題嚴重，在這上頭。（作者為獨立評論人）

(中國時報)