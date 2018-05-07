名家觀點－美國式的公平貿易

2018年05月07日 04:10 中國時報 盧信昌

經濟學家普遍推崇的自由貿易，可不只是申辯演繹下的經濟理論，而且是維護市場競爭的重要機制，更是跨國公平互惠的唯一保證。曾經紅極一時的新力公司（SONY），靠著將影音、視像產品的單機化定位，賺進大筆錢財；逮到網路傳輸與雲端儲存成為可能，掌中方寸的蘋果手機即可囊括所有功能，讓一機多功能的選項，於輕易間成為消費者的唯一。一機多功能的產品旋風，不只讓新力、國際等的消費家電業者，連年虧損掙扎；其他以攝影鏡頭和照相機等的生產開發為主力的日本企業，像是OLYMPUS、CANON也都必須接受轉型合併，甚至破產命運。

於本月初，美國商務部宣布鋼、鋁關稅的暫時豁免名單，加拿大、墨西哥及歐盟依舊留校察看，而台灣也一如預期般的未能上榜。台灣的執事單位主動調查由大陸進口，再以輸台名義轉運到美國的鋼、鋁產品；部分的查緝動作曾經引發鋼、鋁業者大反彈。負責談判的行政院政務委員鄧振中難免落寞，向媒體表示無法達成協議。

至於美方自行宣稱幾近達成協議的阿根廷、澳洲與巴西，卻是啞巴吃黃蓮，有口難言。像是將近8成的巴西鋼鐵出口，都送到美國去；而美國代表所開出的條件，卻是讓高汙染、資源需耗多的初級產品，悉數照舊。從4月26日開始，美方即斷絕與巴西代表的談判對話。巴西的鋁業工會代表密爾敦‧雷果（Milton Rego）說，這簡直像是腦袋被抵著槍，押人下做出的談判。

根據232條款的貿易法案，美國政府得以基於國家安全的考量對進口產品做設限；雖然總統川普也一度要求要暫緩確認韓國的永久豁免資格，不過隨著兩韓會談與和平協議的簽署進程，南韓業已獲得確認，不必對應美國於鋼、鋁進口所課徵的25%、10%關稅。換言之，此次豁免名單的擬定，並非全然基於雙方的合意與共識，而是綑綁在美方的戰略需索之上。台灣未能上榜，自然就是意料中的事。

不過根據報導，在面對立委質詢時，經濟部次長王美花則說將中國大陸鋼品的加工輸往美國，台灣就無法被豁免；「如果我們不跟著做，鋼品輸出到美國，美國會追過來。」這次台灣的自斷腳筋，卻依舊無法獲得美方關愛眼神，只能說，期待老天保佑了。（作者為台灣大學國企所副教授）

(中國時報)