名家觀點－新五四重建台灣價值

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中國時報
李允傑

新五四運動無關藍綠，是大是大非的價值問題！教育部拔管後，不但台大、台大校長遴選委員會都發表強硬聲明，指控教育部戕害大學自治，且未來不會重新遴選，要打行政訴訟，國立、私立、技職等3個大學協會或校長也各自發聲明或連署反拔管。這股怒火繼續延燒當中。

卡管4個月的過程中，人們看到違背台灣核心價值的現象不斷上演。一開始，教育部卡管的理由是論文抄襲和違法兼職、兼課；查到後來發現波及葉俊榮、吳茂昆，最後改以管中閔兼任獨董的程序通例拔管。這明顯是窮盡洪荒之力排除異己，破壞民主社會的多元包容精神。

教育部駁回台大的遴選決定，行使否決權，違反比例原則。教育部如同中選會，均為行政機關。即便有候選人提出選舉無效的檢舉，中選會也無法逕行宣布無效與否，只能公布選舉結果；有權決定當選是否無效的是司法機關。

更何況，現行的大學校長遴選辦法是2005年扁政府時代修改的遊戲規則。當時民進黨標舉校園民主自治的大旗推動修法，從兩階段遴選改為一階段遴選即報教育部聘任。如今教育部拔管，不正是民進黨政府自打嘴巴？蔡政府何不乾脆開大門、走大路，提案修法，改為國立大學校長由教育部長或行政院長任命？

面對兩岸競爭，中國大陸硬實力與綜合國力急速上升，台灣僅存的優勢只剩民主法治的制度軟實力。當這個制度價值被破壞，我們還剩下什麼呢？當民主自由、法治多元的台灣價值淪為鬥爭工具，台灣還有未來嗎？

百年之前，北大校長蔡元培批評北洋政府，北洋政府還不敢免去蔡元培職務。再想想，被民進黨視為威權代表人物的蔣介石，當年如何禮遇台大校長傅斯年，既使傅斯年曾寫過〈這樣的宋子文非走不可〉，把皇親國戚逼下台。如今，標榜民主進步的蔡政府，對待台大校長的態度與格局，比他們所批評的威權統治者還不如！

新五四運動不僅是為了捍衛大學自治，更是為重建民主自由法治多元的台灣價值！（作者為行政院前青輔會主任委員）

(中國時報)

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