社論－兩個爛蘋果外的新選擇

2018年05月07日 04:10 中國時報 主筆室

民主化後，「顏色政治」一直是台灣政治的主調，近年更趨尖銳，不但國家方向上區分藍綠，近年甚至在公共政策、人事安排上都屢屢出現重大爭議，只要循藍綠對抗的方向去理解，就可以找到原因。遠的不談，近日所有重大爭議，不論是斷交、拔管、年改、深澳電廠等，每一樁背後都與藍綠動員有關，但只要扯上藍綠，就只有一種結果：對抗與虛耗！對抗讓台灣分裂，虛耗讓台灣衰弱。

最近好幾個機構所發布的民調，都顯示民進黨政黨支持率創新低，蔡英文、賴清德個人聲望也下挫，重返執政不過兩年，民進黨幾乎賠光數年累積的聲望資產，愈來愈多中間選民開始背棄民進黨，而且看得出來，在可預見的未來，下挫的趨勢不會終止。

但一個值得重視的現象，民進黨聲望的下挫並沒有換來國民黨聲望的上揚。民眾對執政黨的失望，卻沒有出現對在野黨的期待，國民黨的政黨支持度與民進黨一樣，都在低檔盤旋，這與以往的民意趨勢很不一樣，過往那種政黨鐘擺、版圖互換的民意模式不能繼續套用在當前的政治判斷，更預示國民黨必須深自警惕，別再妄想藉民進黨的沉淪，坐等政治資源的收割。

這種詭異的民調趨勢說明了幾個值得注意的徵象。首先，多數民眾確實已經厭棄了藍綠惡鬥的二元政治，也逐漸跳脫了非藍即綠的慣性思維。其次，多數民眾已不再被政黨標籤綁架，施政表現好的，不問政黨都會給予支持，施政表現不佳的，哪怕你曾經被封為「神」，也照樣給予惡評。再者，新世代的選民正在崛起，他們沒有任何政黨或意識形態的包袱，也不再被歷史記憶綁架，他們固然不是「天然綠」，也未必是「天然藍」，別妄想可以輕易操弄他們。

最明顯的例子是穩坐台北市的柯文哲，2014年以「墨綠」自許，號稱「政治素人」，拒絕任何政黨標籤，竟能以簡單的「白色力量」訴求，在藍綠各據版圖的台北市異軍突起，高票當選。就任後不受意識形態羈絆，以「兩岸一家親」訴求延續滬台兩市「雙城論壇」，雖然引起獨派反彈，但年底選舉將屆，柯P以逸待勞，綠營卻為了要不要禮讓他而爭論不休，至今未能定案。民意所向，務實的民進黨最後恐怕不是再次禮讓，就是開放黨員參選。這就是政治現實，試問如果民進黨如有足堪匹敵的人選，還會禮讓嗎？

國民黨的處境類似，號召一堆所謂強棒參選，最後卻沒有人願意出馬，真正原因是不想當炮灰！值得思索的課題正在這裡，柯文哲究竟憑什麼，讓他衝到如今這樣高的聲望？有人說他世大運辦得成功，有人說他善用網軍。這些觀察都有道理，但最值得注意的還是柯P一路走來不受意識形態綁架，超越藍綠窠臼，讓他贏得跨黨派、跨世代、跨族群的支持，民進黨可是一路下重手，親綠網軍搭配綠營議員對他抹黑、抹紅，從未曾間斷，柯P的聲望卻越打越旺，越來越多人對他是否直取2020懷有想像。

這些林林總總的徵候，說明了台灣主流民意的風向正在改變，但藍綠政黨依舊沒有改變，依然凍結在昔日的框架裡內耗。民進黨還死守著藍綠對抗慣性處理轉型正義、拔管、年金等議題，多國斷交事件仍以刺激大陸、訴諸台灣悲情方式面對。看看朝鮮半島領袖人物所表現的智慧與彈性，民進黨官員卻只能務虛操作，民眾當然愈來愈不願意買帳。

國民黨更糟，民進黨執政偏離正軌，尤其在兩岸政策、能源政策上勢將造成嚴重而長期的傷害，負責任的在野黨本應提出論述、強力反對，在國會和輿論戰場發揮最大力量、產生最大制衡功能，盡可能降低政策錯誤付出的成本。但這兩年來，國民黨吳敦義主席深信「民進黨失敗就是國民黨成功」，拒絕領導，無所作為，讓國民黨陷入「無主席、無理念、無戰力」的困境。

民眾只能在兩個爛蘋果中選擇嗎？當然不是，主流民意早已厭倦藍綠惡鬥、拋棄顏色政治，民眾開始選擇「無色」，占大多數主流民意的「無色覺醒」才是台灣政治發展即將掀起的大趨勢、新浪潮！

(中國時報)