半導體人才戰開打

友善列印
中國時報
主筆室

外媒報導大陸要投入約台幣1.5兆成立新基金，用為發展半導體。對台灣而言，這既是機會，又是威脅，但台灣半導體人才加速出走已難避免。

大陸是全球最大的半導體市場，每年為了進口半導體花費2000多億美元，已超過原油進口金額。此所以大陸近年努力推動半導體的「進口替代」政策，希望能減少對國外的依賴，發展自主的半導體產業。

今年在中美貿易戰的烽火聲中，又發生中興通訊受美國政府嚴懲，特別是半導體的關鍵零組件斷貨，讓中興的營運幾乎無以為繼，也讓大陸感受到半導體技術上的落後及受制於人，這次砸下鉅資發展半導體，不讓人意外。

過去幾年，大陸快速提升半導體技術的方式，是到全世界併購有技術的企業，最著名的當然是紫光集團，財大氣粗地到處搶企業，也引起各國政府矚目，擔心技術外流。在幾次併購失利後，大陸似乎被迫要回頭走技術自主而非併購成長之路。

不過，不論大陸發展半導體要走哪條路，台灣注定受影響。台灣半導體產業發展超過30年，既擁有上、中、下游完整的供應鏈與產業聚落，又有台積電、聯發科等堪稱世界級的半導體企業，多年下來培養出的人才眾多，又擁有紮實的技術實力，當然成為大陸企業最佳的挖角對象。據台塑總裁王文淵的說法，華亞科過去兩年就被挖走超過400名員工。

當大陸再投入鉅資發展半導體時，對台灣而言既是機會又是挑戰。如果台灣的企業與人才掌握機會與對岸合作，有可能創造雙贏，這是機會；但如果台灣無能因應，只坐看人才被挖到對岸，那就是一個挑戰了。台灣是要選擇機會，還是挑戰？

(中國時報)

社論－兩個爛蘋果外的新選擇 台大，還有救嗎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。