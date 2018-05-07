2018年05月07日 04:10 中國時報 主筆室

外媒報導大陸要投入約台幣1.5兆成立新基金，用為發展半導體。對台灣而言，這既是機會，又是威脅，但台灣半導體人才加速出走已難避免。

大陸是全球最大的半導體市場，每年為了進口半導體花費2000多億美元，已超過原油進口金額。此所以大陸近年努力推動半導體的「進口替代」政策，希望能減少對國外的依賴，發展自主的半導體產業。

今年在中美貿易戰的烽火聲中，又發生中興通訊受美國政府嚴懲，特別是半導體的關鍵零組件斷貨，讓中興的營運幾乎無以為繼，也讓大陸感受到半導體技術上的落後及受制於人，這次砸下鉅資發展半導體，不讓人意外。

過去幾年，大陸快速提升半導體技術的方式，是到全世界併購有技術的企業，最著名的當然是紫光集團，財大氣粗地到處搶企業，也引起各國政府矚目，擔心技術外流。在幾次併購失利後，大陸似乎被迫要回頭走技術自主而非併購成長之路。

不過，不論大陸發展半導體要走哪條路，台灣注定受影響。台灣半導體產業發展超過30年，既擁有上、中、下游完整的供應鏈與產業聚落，又有台積電、聯發科等堪稱世界級的半導體企業，多年下來培養出的人才眾多，又擁有紮實的技術實力，當然成為大陸企業最佳的挖角對象。據台塑總裁王文淵的說法，華亞科過去兩年就被挖走超過400名員工。

當大陸再投入鉅資發展半導體時，對台灣而言既是機會又是挑戰。如果台灣的企業與人才掌握機會與對岸合作，有可能創造雙贏，這是機會；但如果台灣無能因應，只坐看人才被挖到對岸，那就是一個挑戰了。台灣是要選擇機會，還是挑戰？

(中國時報)