2018年05月07日 04:10 中國時報 王尚智

周末假期原本響應「新五四運動」，一幫人站在新生南路邊眺望台大校園，卻不想再走進去了。政治私心意圖嚴重干預大學自主，這讓所有人無比憤慨，會想要嚴肅表達抗議。只是說到底，我們都不是台大人，而如今單單靠近這座曾經被嚮往、尊敬的最高學府，就讓人非常不舒服！

有體質敏感的說現在台大「這一帶腦波特別雜亂」，有陰陽眼的說「校園內盤旋著好幾團黑氣不散」；最後，有人嚴肅指出：如今台大就算是「自由的搖籃」，也已經徹底是「民主的墳塚」了，所以正常人最好還是不要靠近「墓仔埔」才對吧！這個結論讓我們最終決定在「臺一牛奶大王」吃完銼冰之後直接就鳥獸散離去。

台大長期以來所有的價值與聲望，如今已經徹底報廢了！這波「拔管案」像是爆碎一整座象牙塔的炸彈，教育行政體制炸成頹圮殘骸，而一炸再炸的炸彈客們恰好幾乎都是台大畢業的官員。崩解的台大象牙塔，也爬出了「各種噁心的蟲蟻螞蝗」！若非再三「卡管」，外界無法看到台大校園內竟然有那麼多讓人作噁的老師、學生，罔顧大學自主的崇高意義，一意淪為綠色政權的蟲蟻，無情啃蝕自家根基。

雖然說至今還是有勇敢「抗衡蔡英文、抵制李遠哲、批判吳茂昆」的許多台大師生與退休教授，他們不惜被「秋後算帳」的代價，也要維護台大傳統精神。但面對這一批毫無羞恥心、撕裂民主不計代價的部長官員，耍爛耍賤無底線，無疑是「文人遇豺狼」！溫良的呼籲沒用、理性的批判沒用，這幾天台大校園內「綠衛兵」學生甚至已經被動員反制，開始與政府拔管同路行動了。

莫忘了拿髒泥巴抹黑對方，一向是民進黨最擅長的招數，「拔管案」過程中讓人看到區區為了一個大學校長位子，民進黨竟可以跨部會權力支配「司法、國安」體系來同步追索管中閔且無事生「黑」。但能夠以吳茂昆接任教育部長，滿身道德髒汙、無恥銅牆鐵壁來拔管，毫無疑問這是一個已經徹底傲慢，自大到完全無視基層、漠視民眾反應的執政黨了！

台大也因此成為了一處泥淖、一處髒臭的沼澤，沼澤中有不明水鬼伸手拉住管中閔，鬼影幢幢也讓大學教育體系內的所有人寢食難安。嚴肅追究起來，整個台灣陷入困頓、空轉、擺盪的這近20年來也是如此，政府與政壇內盤據權力高位、檯面下操弄破壞的水鬼們，主要也都是台大人，非要說這些年的台灣是被台大給「拖累耽誤、葬送前途」也並不為過。

而這也是為何儘管「拔管案」引爆了輿論社群及知識分子的巨大憤怒，除此之外社會各界卻沒有更多具體支持行動。因為長年以來就台灣集體所見，「台大」兩字在多數民眾私下看待早已「臭名遠播」，人們壓根舉不出台大真有什麼值得舉國景仰的厲害人物，反倒是台大教育出「禍國殃民、傲慢自私」的傢伙們完全可以速速舉出一大堆。

整體看來，管中閔已經與台大校長位子幾近絕緣。但若想要真心拯救台大，填平泥淖沼澤，實在沒別的了，就只有等已經為期不遠的下回總統大選，一併將蔡英文、民進黨以及吳昆茂等成百上千的水鬼們統統清乾淨才行！

(中國時報)