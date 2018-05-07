小英的成績單 滿江紅

2018年05月07日 04:10 中國時報 李正修

中華民意研究協會日前針對蔡英文總統執政滿兩周年進行滿意度調查，結果顯示高達6成5受訪民眾不滿意蔡總統的施政表現，只有2成8左右的人回答滿意。此外，4成3民眾認為蔡政府在「拚選舉」、3成認為「拚政治」，只有1成4支持政府在「拚經濟」，顯示多數國人已不再被蔡總統的虛幻口號所欺騙了。

根據調查，除了年金改革的支持度稍過半外，民眾對蔡政府的所有政策表現都持否定態度，甚至還有7成5民眾認為蔡政府根本沒有實現「讓人民不再低薪」和「縮短工時」的政見，且5成7認為「非核家園」政見根本沒有落實。

該協會祕書長包正豪解釋，因這項民調的調查時間已排除拔管與多明尼加斷交，並未受到特殊事件影響，但由於6成受訪者將年底選舉視為蔡英文的期中選舉，她勢將「面對相當嚴峻的挑戰」。

此外在兩岸關係上，5成民眾認為蔡總統沒有實現「維持現狀」承諾，當中有4成4受訪者認為蔡英文「九二共識不存在」的主張已「改變現狀」，只有3成是持相反意見，這是較讓民進黨意外的民調結果，因3成支持度只是等於綠營的基本盤，顯見國人逐漸對蔡政府消極不作為、只知固守「兩岸現狀」思維的作法越加不滿。

若以這樣的趨勢推估，在多明尼加選擇北京、導致我國邦交國數目降到19個的歷史新低點情況下，蔡英文的民意支持度恐更探底。大家希望看到主事者能提出具體務實的外交策略，而不是謾罵且毫無作為。

事實上，兩岸及外交是對外關係互為犄角、缺一不可的一體兩面，沒有穩健互信的兩岸，就很難有平順的國際活動空間，這不是滅自己威風的洩氣話，而是馬政府的8年及蔡政府的2年經驗所對照出的結果。遠的不談，蔡總統是否該好好約束行政院長賴清德的大嘴巴，而不是把台灣利益當做他個人的政治犧牲品，至少不會讓已陷入冷對抗的兩岸關係更加惡化。

雖說馬英九主政期間犯了許多施政錯誤，但相較於蔡英文分裂社會的「對撞式」改革，多數國人還是比較支持溫和不躁進的改革，這也是為何越來越多人高呼「還馬英九公道」的原因。

蔡政府近兩年來的施政表現，只能以「窘態百出」來形容。民進黨過去批評馬政府將台灣經濟命脈鎖在大陸，現在誇口的亮眼出口成績卻仍倚賴大陸市場，所謂的「新南向」根本是一場空；蔡總統之前為了推動「非核家園」的「10年不漲電價」承諾，在短短兩年就破功，更不用說台灣的國際參與因兩岸僵局而日漸緊縮。

面對各項嚴峻的內外挑戰，倘若蔡政府再不懸崖勒馬，廣聽諍言，放下永無止境的政黨惡鬥，就不要怪國人離棄你們了。

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組副研究員）

(中國時報)