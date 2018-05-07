2018年05月07日 04:10 中國時報 陳琴富

教育部拔管案還沒落幕，大法官會議又以立委提案資格不符為由駁回前瞻釋憲案，前者可以說是拔掉學術自由，後者則是推翻了維護客觀憲政秩序的基本法則，軟刀子和硬刀子齊下，這兩項作為已經不是「無法無天」所能盡說的問題了。

蔡政府上台後啟用意識形態掛帥的人擔任要職，從行政院長、大法官、教育部長、監察委員等頻頻出亂來看，台灣已經脫離了民主國家的軌範，甚至連封建時期開明專制都不如。蔡英文施政不能盡如人意也就罷了，如今法治失序，反智風起，蔡總統實不能再如此糊塗、昏庸下去。

拔管案的核心問題不在法律，不在校園民主，而在於對知識分子的藐視，對於學術界的輕賤。駁回釋憲案的核心問題也不在提案立法委員有沒有出席議案表決、或前後意見矛盾，而在於大法官以程序卡死人民對於維護權利的基本主張，在於對法治和人權的輕蔑。

歷史上藐視知識分子的第一人是秦始皇，他採納李斯的建議下令焚燒《秦記》以外的列國史記，不屬於國館私藏的詩書一律焚毀，在咸陽坑殺了460名方士和儒生，留個「焚書坑儒」的罵名。明太祖朱元璋開國之後網羅士人，「不為君用即為罪」，有不從者則梟首示眾，認為是想做元朝的遺民或是看不起他以前當過乞丐。還有對官員廷杖，「立斃杖下」的酷刑，明初第一詩人高啟還因寫了《郡治上梁文》，文中有「龍蟠虎踞」四字，被腰斬八塊，朱元璋因此得了「天下第一屠夫」的稱號。

寫個「清風不識字，何來亂翻書」就得殺頭，清朝乾隆皇帝在歷史上留下的汙名就是大興文字獄。文革則是當代對知識分子的迫害，對傳統文化的全面毀棄，知識分子必須接受批鬥，莫說把自己的著作全毀了，更有些不堪凌辱而羞憤自殺。這場文化浩劫至今要恢復，還得積累半個世紀的重建。

台灣何其有幸保留了中華文化的傳統，也引進了西方民主法治思潮，這70年來我們傳承著從中原帶過來的精緻文化，我們知詩書達禮樂；更有許多學人飄洋過海，帶回憲政法治的精神，加上先烈志士和權威鬥爭贏得今天的民主成果。這當然包括由傅斯年等人從北大帶過來的五四精神。

這些千年一會的傳承難道是歷史上的偶然，卻要毀於一旦？為了知識分子的尊嚴，管中閔要站出來，寧鳴而死；為學術留個清白，無茂昆必須下台。至於許宗力要不要為法治崩盤負責，自己也要有個決斷。關鍵作為都在蔡英文，要在歷史上留個汙名嗎？

硬刀子和軟刀子同時砍下，卻砍掉了千年來知識分子所建立的知識道統和百年來爭取的民主法統，蔡政府知不知道自己做了什麼？

(中國時報)