2018年05月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台開築空間邀請國際大師佛濤舉辦首次來台書法個展，佛濤上人還是最早在中國大陸推動量子科學、啟蒙現代創新設計、並指導完成「太極雲」數位化資訊處理系統的大家。圖為展場一隅。（鄧博仁攝）

佛濤上人小檔案

曾任聯合國官員的書法導師，作品獲耶魯大學博物館永久收藏，被洛克菲勒家族第五代繼承人史蒂文．洛克菲勒稱其對整個家族「影響巨大」的國學大師佛濤，應台開之邀首次來台舉辦書法個展。

台開董事長邱復生指出，佛濤將書法化為載體，穿越時空，傳達古人胸襟、智慧，與現代時空環境做出連結，「看佛濤的字、聽他傳播的思想，猶如攀過一山又一山，往深山走去，永遠看不完。」

築空間 讓藝術走進家裡

從佛濤展出的書法作品《讀貞觀政要》得見往昔，《般若波羅蜜多心經》則可洗心泉。邱復生指出，台開「築空間」做了很多藝術提升的工作，讓藝術進入家裡、進入心靈，但這次不但是佛濤作品首度在台展出，也是「築空間」第一次展出書法作品，邱復生說，「看其字，觀其文所載的故事，每看一次便會有多一層的體認。」

指著牆面上其書寫乾隆的作品《讀貞觀政要》，佛濤表示，這首不為常人所重的詩篇，連接中國歷史上二代偉大復興的盛世領導者：貞觀盛世和乾隆盛世。佛濤說，也許乾隆過去給人的印象是一位只懂得吃喝玩樂的皇帝，但外界忽略了，當時他讓50餘個民族和諧融合，締造盛世後，退下來還能當一位太上皇，「其中的治國智慧，就是他牢牢守住唐太宗李世民一統天下，創造貞觀之治的盛世精髓，在這當代要達成也十分不容易。」

大師作品 首度在台展出

將這次展覽命名為「佛濤大師佛道書法」展的前內政部長李鴻源表示，這次展出作品包括《心經》、《讀貞觀政要》、《聶子》大禹法書等，廣泛涵蓋儒、釋、道三家重要經典。但傳播離不開文字，而「書法」是名詞，也是動詞。佛濤既書寫法，也傳播法；透過書法，觀寫之人，察書之境，即可深入探索中華文化精髓。

「最令人感佩的是，佛濤讓漢字站了起來，走了出去，為中華偉大文明的繼承者，發揚者與傳播者。」前立法院長王金平指出，佛濤大師是最早在中國大陸推動量子科學、指導完成「太極雲」數位化資訊處理系統的大家，在中國大陸及國際上擁有極高的威望，觀其所臨《定武蘭亭》神形皆至，突破了入古、出古的兩大難關，而出神入化。

目前世界上最大的《心經》摩崖石刻即為佛濤手書，位於蘇州的聖山—花山。這次「築空間」展出的《般若波羅蜜多心經》是花山摩崖石刻的原稿。

(中國時報)