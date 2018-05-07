民樂競技 兩岸選手各有特色

2018年05月07日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

發揚中華傳統音樂文化，不分兩岸。由台北市立國樂團所舉辦的2018台北市民族器樂大賽日前落幕，該大賽進入25年，兩岸國樂人才在這裡同台競技，輸贏之後，看見的不僅僅是對彼此不同學習過程的理解與堅持，也看見兩岸人才長處與弱項。

民族器樂大賽已經是兩岸深具知名度，而且公正、公平，公開的競賽平台，即使得獎的多半都是中國大陸新秀，但評審團的組成也極具說服力，也讓每一屆的比賽結果都讓大家心服口服。擔任評審團主審之一的吳玉霞表示，2012年她曾經受邀擔任評審，「今年感覺兩岸選手們整體有提升，尤其是演奏技術跟演奏技巧上，這是可喜的一件事情。」

擔任評審多年，自己也是舞台上的演奏常客，吳玉霞認為整體而言，大陸選手整體實力比較強，有獨特性，拿到第1名的楊婧老練成熟，掌握樂曲細節。至於台灣學子，吳玉霞認為，台灣年輕樂人與大陸展現的就是不一樣的音樂語彙，「他們的合奏能力很強，與樂團合作協奏曲相較之下相當流暢，各有特色。」

旅美琵琶名家吳蠻則表示，她評比的標準比較在意的是樂曲的大結構，對於作品掉幾顆音符她不是很在意，吳蠻觀察，台灣孩子的表現比較多元，「因為雜食，什麼都聽都看，音樂裡有一種大的自由度；大陸新秀很容易看出是某一個流派出來的，這沒有好壞之分，純然是一體兩面，希望在這樣的平台之下，能夠打開眼界，知道自己的長短處，繼續進步。」

值得一提的是，過去大賽從複賽到決賽都是圍幕，今年決賽特別把幕打開，讓評審團能看見參賽者的舞台表現及舞台魅力。

吳玉霞說，圍幕時不會刻意去尋找那個選手來自台灣或來自大陸，「更重要是聽樂曲內涵如何呈現。」但到了最後一輪，就是看整體表現，如何將技術提升到藝術語言的表達，「就連坐姿稍微轉換一下，都會影響聲音的表現，這些都需要時間與經驗。」

(中國時報)