比賽就像鏡子 參照自己的不足

2018年05月07日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

比賽就像是一面鏡子，照出參賽者的足與不足，要從百餘人中脫穎而出，不但要有實力，更要有自信。這次獲得2018台北市民族器樂大賽首獎的楊婧一上台就非常吸睛，成竹在胸，今年也是她報名這個比賽年紀的最上限。

「自己已經30歲了，就想在最後1年拚拚看，可不可以拿到冠軍。」楊婧說，可能因為她過去已經參加過，經驗比較豐富，比較知道如何處理整體現場狀況是一大加分。

30歲的楊婧從6歲就開始學琵琶畢業於中央音樂學院，現任浙江音樂學院國樂系琵琶教師，在校期間師從張強，曾獲中國器樂賽琵琶專業金獎等。這次則是放著小孩先生在家，自己單槍匹馬來台灣參賽，「我們的教學比較一以貫之，一直到大學可能都是同一位老師，但大學之後，就有很多可能性。」

楊婧在舞台上不管是心理、技術、音樂表現空間或是細膩程度，都相當成熟，這也正是台灣音樂學子最欠缺的自信。

獲得TCO團員特別獎的王楷涵則是這次參賽年紀最小的一位，「這次真的是大開眼界，比到最後一輪，可以看得出兩岸的訓練角度很不相同。」王楷涵說，大陸的參賽者心理素質非常穩定，「一樣都會緊張，但是他們可以表現的讓台下觀眾感受不到那種緊張，這很重要。」

王楷涵去年以榜首推甄錄取台藝大國樂系研究所，「我覺得兩岸選手的風格真的非常不同，大陸選手的音樂很直接，很大器；我們的比較細膩，溫柔，比較小家碧玉。」王楷涵說，評審湯良興勉勵大家，賽比完了，名次也拿完了，一下就過去了，未來從明天開始，「在切磋與觀摩之外，只有繼續努力，未來才會從明天開展，這是我參賽很大的收穫。」

(中國時報)