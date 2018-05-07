比賽就像鏡子 參照自己的不足

友善列印
中國時報
／台北報導

比賽就像是一面鏡子，照出參賽者的足與不足，要從百餘人中脫穎而出，不但要有實力，更要有自信。這次獲得2018台北市民族器樂大賽首獎的楊婧一上台就非常吸睛，成竹在胸，今年也是她報名這個比賽年紀的最上限。

「自己已經30歲了，就想在最後1年拚拚看，可不可以拿到冠軍。」楊婧說，可能因為她過去已經參加過，經驗比較豐富，比較知道如何處理整體現場狀況是一大加分。

30歲的楊婧從6歲就開始學琵琶畢業於中央音樂學院，現任浙江音樂學院國樂系琵琶教師，在校期間師從張強，曾獲中國器樂賽琵琶專業金獎等。這次則是放著小孩先生在家，自己單槍匹馬來台灣參賽，「我們的教學比較一以貫之，一直到大學可能都是同一位老師，但大學之後，就有很多可能性。」

楊婧在舞台上不管是心理、技術、音樂表現空間或是細膩程度，都相當成熟，這也正是台灣音樂學子最欠缺的自信。

獲得TCO團員特別獎的王楷涵則是這次參賽年紀最小的一位，「這次真的是大開眼界，比到最後一輪，可以看得出兩岸的訓練角度很不相同。」王楷涵說，大陸的參賽者心理素質非常穩定，「一樣都會緊張，但是他們可以表現的讓台下觀眾感受不到那種緊張，這很重要。」

王楷涵去年以榜首推甄錄取台藝大國樂系研究所，「我覺得兩岸選手的風格真的非常不同，大陸選手的音樂很直接，很大器；我們的比較細膩，溫柔，比較小家碧玉。」王楷涵說，評審湯良興勉勵大家，賽比完了，名次也拿完了，一下就過去了，未來從明天開始，「在切磋與觀摩之外，只有繼續努力，未來才會從明天開展，這是我參賽很大的收穫。」

(中國時報)

民樂競技 兩岸選手各有特色 黃清琦花費17年 催生歷史地圖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。