黃清琦花費17年 催生歷史地圖

2018年05月07日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

地圖自古多與爭戰、競逐所需不脫關係，歷史地圖化的趨勢，將古圖今用，讓今人知悉地域變革之外，更增進對歷史的認識。青刊社地圖工作室負責人黃清琦從高中時期就立志要做出第一本台灣的歷史地圖，投注17年繪製完成台灣的歷史地圖，至今已成不少學校讓學生從「讀歷史」變成「看歷史」的輔助教材。

從學術界進入公職，再為了繪製地圖毅然決然離開公務員體系，專職於繪製台灣地圖，黃清琦視製作、改善台灣的歷史地圖為自己一生志業，多年來發表歷史地理學與地圖史學術論文多達10餘篇，繪製的地圖更超過1000幅。

2016年他所繪製的《台灣歷史地圖》甫上市便3刷售罄，但為了部分地圖在圖文整合過程中未能照等比例縮放，他花了2年時間再增修了近40幅地圖，其中包括一些引用的古地圖，他也一一考證後重新繪製。

黃清琦舉例，一張圖裡既要呈現出衙署、城郭、關塞、宅第、祠廟等不同古蹟類型，又要以頻色區分出古蹟年代，「光是圖例就花了很多時間設計。」一張全台文化資產分布圖，就花了黃清琦3、4個月。又如將文資分布與現今的台南街道圖結合，黃清琦用了百年前馬尾船政學堂繪製的地圖為基礎，仔細比對後，發現很多街道其實存在誤差，他親自一條一條街道探勘、比對，最後才完成。

「台灣其實有很好的條件做歷史地圖。」黃清琦表示，儘管政治主體屢經異動，但意外的是仍保留有很完整的公報檔案資料，不只台灣人能透過地圖看見一路成長的歷史軌跡，也會是與國外的文史學界溝通的管道。

(中國時報)