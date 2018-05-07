王心凌挑歌 選擇困難撒嬌耍賴

2018年05月07日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

王心凌近期正籌備相隔2年半的全新專輯，預計6月開始錄音配唱，已聽過幾百首Demo的她，坦言聽音樂作品既過癮又痛苦，因為有太多好作品要抉擇，格外不捨，於是她偶爾跟公司撒嬌：「挑選Demo實在太折磨人了，可不可以你們決定就好？」因新專輯工程較以往浩大，王心凌笑稱要做的功課，猶如參加正在舉行的「四技二專統測」，從沒這麼用功過。

她新專輯尚未問世，近日推出新曲〈境遷〉讓歌迷搶先聽，除了首度嘗試東方抒情曲風，也是網劇《哦，我的皇帝陛下》的主題曲，該網劇上線14小時點擊率破億，聲勢驚人。

年年對唱小鮮肉

這首歌除了有王心凌獨唱的個人版，她還與網劇男主角之一的伍嘉成推出合唱版本，王心凌笑說自己和小鮮肉很有緣，一年一首單曲都跟不同男生對唱，包括2016年〈冤家路窄〉的大陸歌手佟夢實，以及2017年與玖壹壹師弟Ty合唱〈20〉。

王心凌日前飛鄭州參加「奇蹟演唱會」，吸引當地大批歌迷接機、送禮物，她隨後在臉書發文，分享自己收到一本厚厚的「情書」，是歌迷費盡心思為她製作，她感動之餘也在臉書寫下「彼此守候」 謝謝歌迷；由於近期是「四技二專統一入學測驗」考試，王心凌體恤不少歌迷正參加考試，也特地為大家加油打氣。

(中國時報)