母親節將至白冰冰送別媽

白冰冰（右）和媽媽母女情深，常一起出席活動。（資料照片）

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中國時報
報導、林彥君
白冰冰母親6日告別式，侯友宜（右）到場致意。（盧禕祺攝）

白冰冰的母親白簡珠老夫人，4月11日凌晨因病辭世，享壽96歲，6日上午在白冰冰林口家中舉行告別式。由於白冰冰交友廣闊、人脈遍及政商及演藝圈，雖然沒有公祭，但仍有不少她的政商界友人前來拈香，包括新北市長朱立倫、21年前偵辦白曉燕綁架案的新北市長參選人侯友宜也前往致哀，陪她送媽媽最後一程。

白冰冰日前曾說，母親自嫁給父親之後，生了10個子女，雖然生活困苦，但仍努力拉拔孩子長大，母親的最後一程，從小送給人家遠在海外的手足們也都趕回來送行，善盡孝心。

與白冰冰相識數十年的澎澎特別從苗栗趕到林口，她說與白媽媽認識很久，從白家入住林口這棟房子時她就來過，與白媽媽經常說說笑笑，最難忘她老人家很會唱歌、愛唱歌仔戲，一拿到麥克風就唱不停的模樣，雖然知道人總有走的這一天，但仍覺得不捨。他說白冰冰很堅強，日前上節目時，白冰冰曾對她感嘆：「母親節快到了，可是媽媽卻走了。」

親為母親沐浴更衣

與白冰冰一起主持《冰冰Show》的助理主持人簡至豪、阿文、東諺，以及歌手蔡義德也都前往致哀。由於白冰冰低調處理媽媽後事，不設公祭，但各界送的花藍仍布滿白家大宅外的圍牆。

白冰冰在媽媽過世後，每天吃齋念佛，將功德迴向母親，在靈堂前看著母親的相片真誠地與她對話，前一天在家中作完最後的助念法會後，她也親自為母親沐浴更衣。

(中國時報)

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