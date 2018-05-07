吳秀波猴急樣 逗趣演技軟化歷史

2018年05月07日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

吳秀波（波叔）拍完《軍師聯盟》後，演藝事業再攀高峰，5月初加入大陸第3季音樂真人秀節目《跨界歌王》，早期發過片的他藉此重溫歌手身分，坦言自己心情忐忑，是抱著學習態度參加。巧合的是，在《軍師聯盟》飾演他妻子的劉濤，當初拍攝期間也參加第2季《跨界歌王》，最後還拿到冠軍，這對螢幕夫妻前後站上歌唱舞台，戲裡外都有默契。

吳秀波年輕時曾想過當歌手，為此還去酒吧駐唱，不過追夢生涯並非一帆風順，他開過飯館、酒吧，甚至賣過服裝，最終還是走回演員這條路。

吳秀波參加《跨界歌王》不是第一次跨界，之前他還當過主持人、監製、製片人等。這次以歌手之姿上節目參賽，日前發布會上，他在現場小秀一段唱功，竟讓一旁的大陸藝人韓東君萌生退賽衝動，實力可見一斑。

張鈞甯戲分重

他演出的《軍師》上集受好評，《軍師聯盟2虎嘯龍吟》預計6月登台，值得三國迷期待。下集中，張鈞甯飾演的柏靈筠戲分吃重，和吳秀波飾演的司馬懿有愛的抱抱、額頭緊靠的感情戲。

有場戲是司馬懿打贏街亭之戰凱旋而歸，回司馬府與大老婆劉濤小敘之後，便急著到西院找張鈞甯，吳秀波把「猴急」的神情詮釋得相當逗趣，另一場戲同樣也是司馬懿出外征戰後返家，張鈞甯見狀便暗示丫鬟去整理床笫，巧妙鋪陳為硬邦邦的歷史故事增添了不少趣味。

(中國時報)