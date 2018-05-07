李德筠結新歡不講肉麻話

李德筠（左二）昨舉辦簽唱會，哥哥（左起）、妹妹、姪子到場送花為她加油。

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中國時報
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李德筠（左）昨與師兄陳永龍一起合唱新歌〈陽陽〉。

李德筠6日舉辦第2張創作專輯《價值觀Vol.02》簽唱會，她在2年半前發行首張專輯，受訪時大方出櫃，坦言與圈外女友交往2年多，家人也都知情。她昨表示現在已有新的圈外女友，2人穩定交往1年多，「她一直都滿支持我，她很多年前有聽過我的歌，我滿驚訝的。」昨女友有事無法到場，以傳訊息的方式幫她加油。

李德筠在新專輯嘗試了許多不同的音樂風格，她先前很擔心女友看過她最剛開始、最素的樣子，「怕現在做了改變會不會不喜歡我」，不料女友回說：「妳做喜歡的事，我都覺得很好。」讓她備受感動，她透露與女友之間不會講肉麻的話，「我們彼此互相照料，喜歡生活中普通的氛圍。」

哥哥到場送花

她的新歌〈我的世界沒有孤寂〉是舞台劇《偽婚男女》的主題曲，原先為劇情需要，一開始的出發點是寫給同志，她演唱後，認為不一定只有同志才有櫃子，「在每個人身上都有些大大小小的櫃子，這首歌獻給認真在面對自己真實面的人，面對自己是不簡單。」

昨天簽唱會現場，她的師兄陳永龍到場力挺，她的哥哥也特地送花支持，讓她很驚訝，「因為男生成家後重心就會放在家庭，身為一起長大的妹妹覺得有點失落。」她把發片消息Po在家人群組，笑說：「本來想說邀請已經退休的爸媽，沒想到會邀到他們兒子。」

(中國時報)

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