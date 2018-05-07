2018年05月07日 04:11 中國時報 李承陽 報導

Super Junior成員崔始源6日亮相「卞赫的愛情見面會 with 崔始源」，一開場從舞台後方進場，邊走邊唱〈說好的幸福呢〉，引起粉絲起身追逐，也一如既往對台灣粉絲以「老公」、「老婆」互稱，不僅如此，目前Super Junior團員各自前往各國工作，人在台灣的崔始源則甜喊：「我在家。」

崔始源在見面會放送終極福利，被抽中的3位粉絲昨晚跟他同享麻辣火鍋約會，大方問：「你晚上要幹什麼？一起走啊，我付錢。」另外他形容自己是Good Kisser，舌頭靈活挑戰中文繞口令沒問題，不過在手作花藝的橋段卻有點小掉漆，包的花束被主持人形容是「野獸派花束」。

看應援影片紅了眼

有趣的是，崔始源堅持要多送主持人阿娟自己手作的花束，阿娟一開始說不出話，他就假裝生氣問：「這不美嗎？」還強調說：「這真的不是武器。」

最後播放粉絲製作影片，崔始源看到淚水在眼眶轉，他感性地對粉絲說：「對我而言你們是很大的力量，是家人，會常常來看你們，之前看了一本書的句子讓人印象深刻，『四目相接是很好，但一起看同個方向更好』，我真的愛你們。」

見面會開始前有個插曲，引起部分粉絲不滿，因為主辦單位臨時更動前排票座位，胡姓營運總監解釋：「座位改動是因為我們在活動前一天模擬現場，發現前排區域有視線不良，裁掉往後移，沒有把每位粉絲的感受顧得面面俱到。」

(中國時報)