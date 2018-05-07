坂口健太郎 心儀跋扈女

2018年05月07日 04:11 中國時報 陳麒全 、 潘鈺楨 報導

坂口健太郎（左）在片中與綾瀨遙是「無法互相觸碰」的戀人。

日本超人氣男神坂口健太郎6日首度來台，宣傳電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》。機場聚集500位粉絲，創下今年日本藝人來台接機規模，坂口驚訝說：「我其實也嚇一跳，不知道會有這麼多粉絲來接我！」他昨在記者會上用中文說：「大家好，我是坂口健太郎。」邊說邊露出靦腆笑容，相當可愛。

他這次在片中跟綾瀨遙對戲，由於兩人設定不能「接觸」，所以剛開始在片場真的刻意保持距離，他說：「盡量不要碰到對方，後來一起對戲，也管不了這麼多了。」他印象最深的，是有一幕兩人必須隔著玻璃接吻，笑說：「這比演一般吻戲還緊張與害羞啊！」

他在片中是個性溫暖深切的男人，瘋狂愛上綾瀨遙飾演的美雪公主，坦言拍攝期間他努力入戲，「會一直想到綾瀨遙與美雪公主的事情。」美雪公主個性起初有點跋扈、很難接近，後來漸漸變得可愛，這讓坂口有點心動：「像這種有點強勢、有個性的女生，我現在覺得有點欣賞！」

愛上動畫女主角

片中的他與從電影裡走出來的美雪公主相戀，被問想跟哪一部電影女主角相遇？他頓時不好意思，透露從小就很喜歡吉卜力的動畫，「《風之谷》女主角娜烏西卡，我從小就看她，我是真的愛上她了。」他2015年曾來台拍寫真集，這次再來心情相當不同：「這次是為了我的本業，來分享電影我非常開心。」昨晚他赴美麗華大直影城，出席3場電影同樂會，今晚返日，電影11日在台上映。

(中國時報)