香奈兒郵輪 駛入大皇宮

2018年05月07日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

香奈兒品牌大使劉詩詩身著2018巴黎─漢堡工坊系列紅白水手領軟呢套裝，搭配品牌Coco Crush系列高級珠寶，展現優雅海洋風情。（CHANEL提供）

香奈兒新任品牌大使瑪格羅比換上2018巴黎─漢堡工坊系列多彩烏干紗洋裝，搭配品牌Coco Crush系列高級珠寶，整體造型十分吸睛。（CFP提供）

暮光女克莉絲汀史都華以品牌大使身分出席大秀，並選穿2018秋冬系列黑色亮片刺繡斜紋軟呢外套，散發性感率性。（CHANEL提供）

本季老佛爺以郵輪航行為背景，讓模特們換上瑪麗珍鞋或綁帶運動鞋登台，「La Pausa」字樣更是貫穿系列服裝細節。（CHANEL提供）

經典斜紋軟呢套裝改以圓潤肩線及較為短版的外套方式呈現。（CHANEL提供）

包括救生圈、纜繩、海浪等航行標誌，本季亦化為配件或衣著上圖騰，為系列增添一絲童趣。（CHANEL提供）

海鷗歡叫、汽笛鳴響，巴黎大皇宮於法國當地時間3日晚搖身變為一座碼頭，夜幕穹頂下停泊著由香奈兒CHANEL打造全長100公尺的「La Pausa號」郵輪，品牌2018/19度假系列大秀就在此背景中展開。吸引包括新任品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、劉詩詩、許瑋甯等人，一同登船享受優遊氛圍。

度假系列駛回品牌故鄉

創意總監卡爾拉格斐這回把度假系列駛回品牌故鄉展示，除了為振興巴黎觀光助一臂之力外，也彰顯了香奈兒女士早在1920年代即推出度假系列概念的為正統歷史。被命名為「La Pausa」的郵輪，與香奈兒女士於南法的別墅同名，記錄著那個上流社會曾搭乘遊艇流連往返的蔚藍海岸，更象徵了香奈兒女士的生活態度。如今，這個字串也成了本季隨處可見的logo標語，喚醒著對海洋的無盡呼喚。

為搭配輕鬆愉悅的場合，設計師讓模特們換上平底、低跟瑪麗珍鞋或綁帶運動鞋登台，搭配頭上的貝雷帽、圓形太陽眼鏡，舉止間洋溢著神情自若的自在魅力。經典斜紋軟呢套裝改以更圓潤肩線呈現，短版外套、高腰闊腿褲隱約呼應著老佛爺接管品牌的80年代。

水手條紋摩登玩拼接

傳統代表水手的橫條紋，在本季以直線或橫直拼接等方式玩出摩登感，鯊魚牙齒、海浪、船窗化做印花圖騰，為系列增添一絲童趣。皺綢、雪紡紗打造的晚裝，為夜晚盛宴做好準備，在閃著珠光PVC、羽毛及亮片華服的見證下，一眾人等登入打開的艙門，以甲板上的派對共度迎向地中海的神奇時刻。

(中國時報)