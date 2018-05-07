劉雯、水原希子 美妝代言PK

2018年05月07日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

迪奧亞洲區第一位彩妝大使水原希子。（迪奧提供）

香奈兒時尚裸光玩色潤脣膏，1250元。（香奈兒提供）

香奈兒時尚裸光漸層粉彩餅，2050元。（香奈兒提供）

香奈兒山茶花保溼微滴精萃再生露，3420元。（香奈兒提供）

迪奧花植水漾眼凝霜，2100元。（迪奧提供）

迪奧輕透光礦物蜜粉餅#001，1900元。（迪奧提供）

迪奧癮誘超模脣膏#664（限量色），1200元 。（迪奧提供）

迪奧花植水漾高效保溼凝霜，2600元。（迪奧提供）

香奈兒山茶花保溼活氧面膜，2930元。（香奈兒提供）

頂級美妝搶市，各出奇招，香奈兒強打裸色風潮，找來超模劉雯擔綱時尚裸光系列代言人，迪奧則找來水原希子擔綱亞洲區彩妝大使，奢華品牌找社群寵兒搶攻亞洲市場，不只發表彩妝新品，就連夏日輕盈保養也都有市場新鮮貨。

香奈兒引領裸妝潮

2013年開始，香奈兒推出時尚裸光系列，引領自然裸光美肌潮流，今年再推系列新品，並找來超模劉雯擔綱時尚裸光系列代言人，劉雯與超模Anna Ewers攜手演繹裸妝時尚。品牌表示，時尚裸光系列在肌膚質感上，更強調輕盈薄透，藉由自然色彩帶出雙頰與脣部氣色，透過各種不同膚色的裸妝時尚，展現自然肌膚之美。

在夏季保養上，香奈兒祭出山茶花保溼系列，研究團隊再度運用尖端微流體科技，推出「山茶花保溼微滴精萃再生露」、「香奈兒山茶花保溼活氧面膜」。藉由微流體科技將能量包覆，在與肌膚接觸同時，綻放活力水潤透亮的肌底光澤。

迪奧花植水漾夏出擊

水原希子則成為迪奧亞洲區首位彩妝大使，品牌看重的是社群魅力，她IG粉絲頁擁有超過490萬粉絲，既是演員，也是模特兒，深受年輕族群喜愛，擔綱彩妝大使的她，也不忘推廣迪奧保養，她在IG大秀夏日最愛「雪晶靈透亮光采精華乳」，並分享美肌保養tips。

迎接盛夏，迪奧從新世代生活出發表「花植水漾保溼系列」，旗下共5款商品從卸妝到保養皆備，包括花植水漾精華化妝水、花植水漾高效保溼凝霜、花植水漾眼凝霜、花植水漾卸妝乳、花植水漾眼妝卸除液，全系列商品蘊含83%以上天然成分。

(中國時報)