2018年05月07日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury遵循品牌「純粹的感性-Sensual Purity」理念，同時融入Limousine禮車與SUV運動休旅車兼具舒適性和典雅的DNA優勢，提出全新的奢華車型。（Mercedes-Benz提供）

車頭為全新設計的水箱護罩，下方進氣壩排列品牌logo，由於是電動車，引擎室變成置物空間，「引擎蓋」可分左右兩側獨立開啟。（Mercedes-Benz提供）

車內以Mercedes-Maybach品牌典型特徵，如玫瑰金，水晶白和珍珠灰為主色搭配，散發出超級奢華的氛圍。（Mercedes-Benz提供）

後座中央有如黑檀木茶几，前方螢幕顯示著「Green tea 85度C」字樣，呈現最佳的品茗狀態。（Mercedes-Benz提供）

後座擁有絕對寬廠、舒適的空間，高級的用料與貼心的電控調整，讓乘客賓至如歸。（Mercedes-Benz提供）

車尾設計同時融合著骨董車的典雅韻味及未來車的科技感。（Mercedes-Benz提供）

人有五感，視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，只要缺一就不完整，近年車廠也愈來愈重視五感的應用，不管是新車型的推出，或是對未來提出想法的概念車，目的都是要讓駕駛與乘客在移動過程中，能擁有更豐富的感受。

視覺更安全

汽車的視覺、聽覺和觸覺應用已是一般人較為熟悉的部分，不管是功能面的或是娛樂面的，例如多媒體影音、衛星導航、按摩座椅，從行車安全的角度來看，汽車自己也有了「視覺」，一旦發現偏離車道、與前者距離接近、後車快速逼近等等，都會提出聲音的警告，甚至介入駕駛的操控，以避免危險。

聲控更智慧

愈來愈多車輛配備聲控功能，最新科技也從單純指令挑脫到語意辨識，例如跟車子說聲「我好熱」，車子會啟動冷氣；說「我餓了」，車子就會找出最近的餐廳並啟動導航，甚至可先過濾出你的飲食偏好。ROLLS-ROYCE 103EX概念車結合AI人工智慧，為車主打點交通過程的一切，車內只有兩席，只需與車對話，車輛即會安排路線、自動駕駛。

味覺新體驗

過往汽車對嗅覺和味覺的討論相對較少，尤其是味覺，今年Mercedes-Benz在北京車展發表旗下首款頂級豪華跨界休旅車Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury，將東方最傳統的茶藝文化融入其中，不僅在車內安排茶几，連用料也考究使用黑檀木料，茶几前方的小螢幕還能顯示茶種、茶溫，提供最佳品茗的參考，只要按下按鈕、滑蓋一開，高級手做瓷器即呈現在乘客眼前。

嗅覺換心情

至於嗅覺，早年車廠對嗅覺的研究多聚焦在人體健康方面，包括塑料、皮革等車內用料因高溫日曬可能釋放有害物質，最新的話題已轉往營造車室內的聲光氛圍，例如先前記者已試駕過的Mercedes-Benz S-Class、PEUGEOT 3008 GT市售車款都有提供車主香氛功能。

PEUGEOT表示，香氛裝置有3種香味，由香氛大師Antoine Lie開發，包括充滿活力與感官激情的皮質氣息「雅致皮革」，清爽令人振奮的「迷人麝香」是Boost模式預設香味；真實木質的「溫暖木調」則為Relax模式預設香味。

(中國時報)