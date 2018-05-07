視覺、聲音和氣味融合一氣

2018年05月07日 04:11 中國時報 陳大任 報導

The Volvo S90 Ambience專為右後方主席位開發的3座旗艦車，外觀低調奢華，主席位享有極度豪華舒適性。（VOLVO提供）

頭枕內建有小型高音揚聲器，能讓乘客獲得身臨其境的音響體驗。（VOLVO提供）

Byredo為VOLVO開發出4種氣味，每個氛圍主題都會與其中之一氣味搭配。（VOLVO提供）

PEUGEOT認為氣味應該與照明、音響等其他功能整合在一起，才能完整呈現出駕馭的「氛圍」，是以駕駛者的角度發想，而VOLVO最近在北京車展則是針對後座買家提出全新的車室氛圍體驗，將視覺、聲音和氣味融和一氣，想像一下，在後座也能欣賞極光、做森林浴，會是多有趣的經驗。

PEUGEOT 3008 GT所配備的i-Cockpit Amplify強化氛圍系統，可藉由選擇Relax或Boost來更改車輛的氛圍設定，系統還可同時控制SPORT模式、音響預載音場、氛圍照明、香氛選擇及多模式按摩座椅等，營造更加全面的氛圍來配合駕駛者的心情和旅程。

VOLVO在自家豪華旗艦The Volvo S90 Ambience車上展示全新的感官體驗。VOLVO表示，視覺元素可根據選定的主題（包括北極光、斯堪的納維亞森林、天鵝湖、群島和雨）轉換投影在汽車天花板上，而每種主題都與Byredo開發的4種氣味之一相匹配，這些氣味會從中控台釋出。

配樂則是從Bowers & Wilkins高級音響系統播放，甚至連頭枕都已內建小型高音揚聲器，才得以營造出身臨其境的音響體驗。乘客可在手機上使用專屬APP，從中挑選當下最想感受的音樂與氣味同步視覺化的主題，從放鬆到振奮等不同心情，而且多達7種選擇。

(中國時報)