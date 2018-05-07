大佛微笑 台灣欣欣向榮

2018年05月07日 04:10 中國時報 魏啟林（國票金融控股公司董事長，「和解台灣．和平地球推動委員會」委員）

國票金融控股公司董事長魏啟林。（圖片提供／台灣覺性地球協會）

大佛拈花-2018地球心靈文化節

近期國際政治紛擾頻傳，致使金融市場動盪劇烈，主要風險來源包括美中貿易衝突、敘利亞內戰及北韓核武問題，牽動當前全球金融與經濟趨向。

然而，最為國際關注的風險在於美中貿易爭端，本次衝突係美國率先發動，今年3月22日宣布依據「301條款」調查，認定中國侵略美國經濟，宣布對自中國進口以科技業為主的500億美元產品加徵25%關稅之建議清單，給予60天的談判窗口期，點名「中國製造2025」戰略損害美國企業利益，中國則展開反擊，宣布針對約500億美元自美國進口的農產品及汽車、化工產品加徵25%關稅，惟並未公布明確生效日期。美國總統川普鑑於中國採取報復行動回應，表示考慮將再對1,000億美元中國商品加稅，美中貿易大戰愈演愈烈，造成國際局勢緊張，金融市場波動加大，2018年第一季恐慌指數（VIX）創2011年以來最大漲幅。

近年台灣經濟伴隨全球景氣上揚而成長，今年亦可望維持去年成長力道，各主要研究機構預估今年GDP成長率落於2.31%~2.47%區間，惟一致表示美中貿易衝突及地緣政治風險將影響未來成長。依經濟部統計，台灣2017年出口大陸比率達41.0%，對美國出口比率11.6%，與大陸貿易依存度較高，電子與零組件在中國生產製造比重高，如果貿易戰開打，將立即影響我國貿易表現；然而，美中和談亦可能導致中國增加對美進口，減少採購我國產品，亦不利出口表現。

因此，無論美中貿易戰是否開打，台灣經濟皆可能遭受波及。且自全球主要國家實施寬鬆貨幣政策以來，國際資金大幅匯入台灣，截至2018年3月底外資累積淨匯入金額達2,113.19億美元，已連續數年維持歷史高點附近水位，如上述國際事件風險擴大，將對台灣金融市場造成不小衝擊：

1 短期而言，國際風險發生機率增加，將造成股、債、匯市動盪加大，且因國際資金快速流動，對國內金融市場流動性亦造成相當影響，需以適當的金融措施，穩定國內金融市場。中央銀行於4月19日發布「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」報告，表示我國外匯存底充沛，承受國際資本流動的能力相對較佳，新台幣匯率波動相較其他貨幣低。另截至107年4月20日止，央行定存單未到期餘額7.9兆元，達歷年新高水準，顯示國內流動性充足，央行可視國際資金移動情況，透過公開市場操作，釋放市場所需之流動性。

2 台股部分，歷年來發生國際重大利空事件，皆造成全球股市大跌，各國政府亦推出多項救市措施，降低股市衝擊，我國金管會亦曾實施多項有效的救市措施（國安基金護盤、上調融券保證金、 擴大融資保證金的擔保品、單日跌幅限制等）。整體而言，國際風險雖驅動金融市場波動加大，然我國政府仍有多項金融穩定措施，金融市場應可快速反應調整。

3 中長期而言，不論美中貿易談判結果如何，對我國皆可能產生不利影響，因此，需藉由外貿及財政政策，貫徹執行目前的拓展外銷市場機會及能見度，提升國內投資及就業環境，開放國際投資，振興資本市場，刺激內需消費，才能有助長遠經濟發展。政府目前積極推動「新南向政策」、「5+2」產業創新計劃，啟動金融監理沙盒機制，放寬國內金融市場，與國際金融市場接軌，皆有助未來經濟成長表現。

洪啟嵩大師憑一己之力投入創作人類史上最大佛畫，透過畫中一筆一觸，寄託內心希望台灣人安居樂業，世界人民平安大同之心意。其單純真摯的理念感化國內廣大信徒，願為台灣祈福，祈願眾人吉祥喜悅，充滿幸福的覺性光明。這幅巨作不僅是單純實體創作，更希望透過佛陀的微笑與智慧，為自己的親人及朋友帶來快樂喜悅，為居住的社區、城市、國家及人民帶來和平安定，乃至這個星球上所有的生物皆能欣欣向榮。

當前台灣在全體人民的共同努力下，一步步向理想的家園持續邁進。我們堅毅、樂天且慈悲的天性，贏得「台灣最美麗的風景是人」的美名，從在地街坊小巷間的熱情好客，到全球義務人道救援及善心賑災等，處處都有我們的影子。儘管在看不見的角落仍存有仇恨煩惱與苦痛。如同白天與黑夜，不能將兩者完全分離一樣，社會的光明面與黑暗面共存於生活的世界，我們能做的只有將光明面擴大，減少黑暗面的面積。

因此，期望藉由這次地球心靈文化節活動，讓台灣的衝突摩擦都能在大佛的慈悲之眼下弭平，把歷史的包袱放下，昇華寧靜和諧的境界。願台灣能匯集世界慈愛的能量，透過大佛閃耀的光芒，將不同族群導引至和諧的方向，當所有人都能互相理解包容，世界就和平了。

期待以高雄為中心，傳播微笑的正向力量，提升台灣能見度，連結台灣與地球的心靈能量，讓世界的幸福力量增長。更期望大佛拈花廣布人間，讓心靈的正向力量深入每一個人的內心扎根發芽，所有人都能發自內心充滿微笑。如同創作者洪老師的初衷，願一切傷痛遠離，願台灣所有災厄消失，讓社會化解摩擦，風調雨順，國泰民安。

(中國時報)