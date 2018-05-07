2018年05月07日 04:10 中國時報 周志仁

檀木椅當真很難坐，原本所揣想的，坐在廳堂內，當個威嚴的婆婆，手不離三寶的圖景，從未實現。我含辛茹苦養大兒子，忍辱忍罵侍奉公婆，可兒子大了，有成就了，一個個不在身邊。阿信嫂，福氣啦，連媳婦也有工作。左鄰右舍人人稱羨，我卻是人前備受光榮，人後有苦難言。一年到頭吃幾頓媳婦煮的三餐？孫子嬰兒時頭軟身軟，都是我拉拔大的，可拉拔長大了以後，兒子媳婦都難得回家了。難得回家，我就擺不出威嚴，甚且為了孫子，還提早準備了草仔粿、茄苳雞、破布子蒸魚。到底誰是婆婆，誰是媳婦？唉！

火車咭一聲停了下來，我往外瞧，是永康站。

「呃，妳吃飽了？」你拿著兩個鐵路便當，出現在身旁，傻傻的說。

「你怎會在這裡？」

「妳不想看見我，所以我一直在後面的車廂。」

「在那裏做甚麼？」

「不做甚麼。火車靠站，我就留意妳有沒有下車。」

「為什麼？」

「怕妳迷路了。」

「我哪會迷路？又不是小孩子。」

「妳現在是清醒期嗎？」

「嗯……應該是吧？」

「老人痴呆症會一下子混沌一下子清醒，每一次清醒後就會混沌得更厲害。這是三兒子說的。妳確定現在是清醒期嗎？這次會清醒多久？」

「嘿，我怎麼會知道？」

「妳還笑得出來！」

「怎麼了？為什麼笑不出來？我又亂罵人了嗎？」

「沒有。」

「沒有？」

「真的沒有。」

「阿信，對不起。」

「不必道歉，真的沒有。」

我拉著貼心的你坐在我身邊，說：「阿信，我如果亂罵你，你要原諒我。三兒子說我有時意識清楚，有時含混，可是我一直都覺得自己是清醒的。」

「我知道。」

「不！你不知道，你不知道那種感覺，我每天都像活著的孤魂野鬼，總是不安於室，卻又不知道要去哪裡。」

「不管去哪裡？我都會陪著妳。」

「真的？」你笑了，說：「當然是真的。現在我的背駝了，面皮皺褶了，還能去哪裡弄溜連？」

我也笑了，說：「不要說現在，你年輕時也沒人理你啊。」

「就是嘛，又沒錢又不帥，誰理我？只有妳要理我，嫁給我啦。」

「哼！算你有自知之明。」我說。

火車又緩緩起動，我隨意的看著窗外移動的景物，熱鬧的街景、愈往郊區愈顯矮化的屋宇、似藩籬的椰子樹、稻田……

「唉！家裡如果常常有人出出入入，說不定妳不會忘得那麼快。」你悠悠的說。

「我真的忘得很快嗎？」

「很快。最近發生的事總是記不住，以前的事倒記得十分清楚。可是說記得清清楚楚也不對，因為時間點老是搞混。」

「我不覺得搞混啊。」你笑了，說：「有一樣狀況則一直沒變。」

「甚麼？」

「絕不認錯。」我笑了，堅決的說：「哪有！」

「看吧！」你兩手一攤。

「我真的都記不住？」

「不然妳記得上週日發生的事嗎？」

「上週日？」我開始搜索枯腸。

\（待續）

(中國時報)