2018年05月07日 04:10 中國時報 文／苦茶

星期假日陪小女甜茶至重慶南路三民書店購買她喜愛繪師剛出版的畫冊。找到書後，我自己也想挑幾本，她就抱著厚重畫冊陪我上下幾個樓層巡逛。回家捷運上，她問我，逛書店時，喜歡的書會先抱在手上繼續逛，還是留在書架上等離開前再取書結帳？雖然這問題小得不能再小，我斂神盯著她眼睛鄭重告誡：「喜歡的書一定要趕快抱在懷裡，千萬不可留在架上，尤其逛的是舊書店！」我有慘痛經驗。

多年前某日下午，剛踏進茉莉二手書店不到兩分鐘就在架上見到一本《江兆申先生紀念集》，心中大喜。當時正拜師學習書法，仰慕江兆申先生已久。這本紀念集選錄先生書畫作品與相關紀念懷舊文獻，可供參考。只是才剛進店都還沒開始逛，且這書係大開本精裝一大厚冊，恐怕足兩、三公斤重，抱著它去巡其他書架費力礙事，於是讓它暫時待在書架等我。全店逛過一遍後，總算心滿意足準備離去，回到這架，發現它不見了。

我想一定是眼花，遂耐著性子，把眼前兩排書架左右來回逐本掃描一遍。還是沒有。一定是我放錯層，遂把這一整櫃上上下下約五六層每一層仔仔細細找過，還是沒有。難道記錯櫃？乾脆連隔壁左右相鄰兩大櫃也一起找，索性把整個美術書區都巡一遍，沒有就是沒有。這離奇了。這麼高、厚、大一部書不可能逃過我如此縝密的搜查。然而答案很快揭曉，我一瞥旁邊也在找書的那位先生，緊緊抱在懷裡的，正是這本《江兆申先生紀念集》。我懊惱得當場想一頭撞上書架，撞死算了。

但我也曾經是別人的惡夢。某年牯嶺街書香市集，赫赫有名招牌老店松林書局在店門口擺起書攤，我也混跡其中淘書。見眾書中有一本《魯蕩平先生紀念集》（又是紀念集！）隨意抽出來翻閱打量。魯先生是黨國元老，更是一位書法家，這本書收錄資料豐富，但我能用上的不多。目前也沒時間讀，價錢有點貴。估計估計，不拿了，把它插回書列中。但是我人都還沒移動，雙腳還沒挪開一步，身旁一位先生很俐落地把這本書抽起揣入懷裡，然後三步併兩步衝去找老老闆結帳。見到想要的書落在他人手上翻閱，他在旁也煎熬許久吧？書神保佑他，終究奪得好書歸。

書店裡讓你動心的書，有兩種。一種是「怎麼這麼讚」、「終於讓我等到了」、「天啊這本我找好久」如此非要不可的書。一種是「不錯，但內容一半喜歡一半只還好」、「好書，不過目前還不想讀、沒時間讀」、「資料豐富，但是我能用到的部分不多」、「內文精彩，但是我討厭寫推薦序的那人，價錢有點貴啊」你已經注意到它，然而心只動一半。買不買？

前者非要不可，那就緊緊抱在懷裡莫鬆手。後者可有可無，我的方法是，就讓它先待在書架上，等我逛完全店，再考慮看看。如果逛一圈回來，腦中還想得起來剛剛遇見的這本書，若就此離開它，讓你的心有些微刺刺的感覺，甚至微酸，那就帶走它吧。如果逛著逛著你就走出書店回家，忘了曾邂逅這本書，那它就是該忘的，其實你並不在意它。這是最自然、合乎本心的篩選法。回想過往人生，我們於芸芸眾生選擇愛人不也是這樣？

(中國時報)