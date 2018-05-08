政策髮夾彎 讓台灣人過好日子

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

打破藍綠慣性思維，無色覺醒找回台灣的新希望。根據調查，高達94％的公民都是無黨派、無色彩。實踐大學副教授賴岳謙昨指出，人民對民進黨執政感到憤怒時，卻不見國民黨引導社會輿論監督政府，在藍綠惡鬥下，人民開始出現「情感移轉」，顯示人民希望從民間第三勢力尋找可移轉的對象。

兩顆爛蘋果 民眾沒得選

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨全新改版，呼籲全民打破藍綠慣性思維，說出自己心聲的無色覺醒，讓國民黨、民進黨接受全民的檢驗與提問，並盼望政府，傾聽民意，從善如流，進行「政策髮夾彎」，不再讓台灣沉淪下去。

賴岳謙指出，民眾家裡如有兩顆爛蘋果，應該會直接丟在垃圾桶，不會去比較哪顆蘋果比較不爛而拿來吃，但反映在台灣政治上，民眾卻很無奈，沒得選擇，兩大政黨都沒有符合民眾期待，能將經濟拉起來，提升國民士氣，而是選舉時說一套，當選後又做一套，一直悖離民意。

賴岳謙說，以台灣選民的習慣，通常都會再給總統一次機會，不管是李登輝、陳水扁、馬英九皆是如此連任，但事實上他們都幹不好；此時推出無色覺醒的目的只有一個，站在無黨角度，以科學方式就事論事。

台北教育大學教授莊淇銘表示，過去民進黨缺乏資金時，民眾參與餐會都自動贊助，捐獻箱的錢多到塞不下去，因為民進黨有強勢理念，致使民眾願意支持一個政黨對抗國民黨。

莊淇銘說，蔡英文提出非核家園、薪水提高至3萬等政見，讓民眾相信她，但她又做不到，現在人民憤怒了，已經找不到可以相信的人。

莊淇銘強調，地方縣市長要增加城市競爭力，國民黨要提出自己的政策，不能期待對方爛，而以為民眾會支持你，但國民黨端出的真正牛肉在哪？

無黨派角度 更客觀理性

無黨籍花蓮縣長傅崐萁則說，柯文哲能從一位領導加護病房的醫生，到擔任台北市長，就是因為長年藍綠惡鬥，民眾已經無法容忍，加上民進黨操作得宜，披上白色外衣，因此才有所謂的「柯Ｐ旋風」。

傅崐萁指出，雖然台北市許多重大建設停滯不前，但在兩岸關係被民進黨撕裂情況下，首都在柯文哲主政下，維持兩岸溫和的互動關係，讓外界看到柯文哲務實處理兩岸關係的作法，遠勝民進黨。

(中國時報)