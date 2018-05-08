北農總經理吳音寧 遭批自肥

2018年05月08日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市農產運輸公司因年初的休市風波，掀出總經理吳音寧年薪250萬元，吳因此被譏為「高薪實習生」，未料，她去年竟還提案為北農員工加薪5％，調幅不但高過中央的3％，調薪對象更包括自己，以3％計算，吳的年薪已超過257萬5000元，羨煞眾人。北農董事痛批吳為了加薪，竟然隱匿退休準備金不足困境，加上調薪，無異於增加約8000萬元支出，恐讓北農陷財務危機。

台北市長柯文哲昨日赴議會專案報告，聽聞吳音寧利用北農總經理室業務推廣費1萬9152元買下9.12公噸殘貨，卻有超過7成蔬果是送到表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉，遭議員批評假公濟私，柯文哲直說一定會查，但面對撤換總經理聲浪再起，僅說「回去會再嚴肅討論」。

公帑買蔬果 7成送回鄉

吳音寧的爭議不只這一樁，她上任後提出全體員工加薪5％方案，調漲幅度遠高於中央3％，自己也是受惠者之一，總支出高達8000萬元，然而北農才被爆出欠編3.6億元勞退準備金，財務岌岌可危。知情人士私下表示，依往年盈餘最多5000多萬元的紀錄來看，吳毫無財務概念亂撒錢，將再讓北農捲入風暴。

台北市副市長、北農董事長陳景峻表示，吳原規畫加薪5％被退回，當時就質疑，第一，不能比中央還多；其次，原提案是愈高層加薪愈多，要求吳修正，加薪案才在12月底臨時董事會通過。

北農主祕路全利證實今年1月已調薪，平均調幅4％，主管階級最少也有3％以上，從基層員工到總經理，人人有獎。

勞退準備金 欠編3.6億

「錢從哪裡來？」陳景峻指出，吳對公司財政狀況霧煞煞，先前有一年因颱風較多，菜價上漲，盈餘5000多萬元，就已提醒吳應先用於設備修繕、勞退準備金等，貿然加薪只會讓北農陷於險境。

北農董事張永成痛批，加薪本是美事，但吳未做好財政規畫，直到加薪案通過後，才坦承退休撫卹金不足3億多元，事前根本隱匿資訊，也毫無財務概念。張說，現在吳打算用盈餘公基金填補退撫金3億多元的錢坑，「每年還3000萬，要還10年耶，她能夠當這麼久嗎？」

提案加薪 調幅高過中央

面對圖利家鄉一事，吳音寧昨晚在臉書PO文澄清，按慣例賣不完且農民不願載回的「殘貨」，多以報廢處理，但想起辛苦的農民，與幹部商量「如何不留殘貨？」採購送社福團體，因此決定用總經理室的業務推廣費，花費1萬9000元買下蔬菜，但因時間緊迫，台北社福團體動員速度來不及，於是商請彰化貨運司機回返載運。

(中國時報)