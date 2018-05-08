能源政策標籤化 殃及經濟

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠應否更新擴建引發爭議，外界質疑民進黨的非核政策禁不起現實考驗。民進黨台北市議員王威中昨表示，民眾可用選票告訴中央政府不贊同「非核家園」的理念，但在此之前，深澳電廠的興建是為達成「非核家園」，民進黨政府必須貫徹其理念，對選民負責。

深澳擴建 抵銷北市努力

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨改版，呼籲民眾打破藍綠，從「無色」中覺醒。長久以來，民進黨與國民黨的能源政策被「標籤化」為「反核」與「擁核」，在政客有心操弄下，民眾過度放大核能的風險，而忽略急遽廢核將為台灣帶來能源不足的困境，這是因政治偏見而陷全民生活於不便利、經濟發展不佳的慘痛例子。節目中提及無黨籍台北市長柯文哲近日在台北市議會，就深澳電廠的擴建坦言，如果使用生煤發電，將會抵銷台北市過去3年來降低PM2.5的努力。

台北教育大學教授莊淇銘說，民進黨當初提出「非核家園」時，若講清楚會有這麼多火力發電廠，民眾的感受可能不同。當時核四的廢存就應該公投，國民黨決定封存核四時，有理性討論嗎？透過公投、理性的討論才有辦法決定正確的公共政策。

國民黨沒肩膀 封存核四

花蓮縣長傅崐萁指出，核能仍是目前全世界主流國家電力的選擇，德國在提倡廢核後，須向法國核能電廠買電，不但提高國家的用電成本，也沒有為德國提供任何幫助，這是一種「人來瘋」決策方式。

他批評國民黨，一個執行已久的核能政策，花費3000億公帑，卻因執政黨沒有肩膀及風骨，隨著在野黨的攻訐，放棄原本國家經濟支柱的設備，反而進行封存，才會使台灣淪落至今的下場。

國民黨立委盧秀燕指出，民進黨的能源政策嚴重失衡，北部因缺電而須擴建深澳電廠，由於北部能源失衡，禍延中部，台中火力發電廠為供應北部，每天讓中部空氣「烏煙瘴氣」，民眾無時無刻地生活在致癌的空氣中。

能源政策失衡 禍延中部

王威中指出，站在北市議員的立場，是希望保護市民免於汙濁空氣，但深澳電廠真是汙染空氣的主要來源嗎？過去國民黨時代同意林口電廠的興建，而林口電廠與深澳電廠興建一模一樣，何以過去國民黨執政時可以，現在就反對深澳電廠？

(中國時報)