傅崐萁批執政黨 妖魔化製造對立

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

台灣長期陷入藍綠政黨的對立，無黨籍的花蓮縣長傅崐萁昨抨擊，現在的執政黨妖魔化反對者、製造對立、撕裂社會，甚至消滅在野黨，讓國家競爭力遠遠落後於其他國家，社會互信蕩然無存，更讓年輕人看不到未來。

中天電視政論節目《大政治大爆卦》昨邀請無黨籍的地方首長、學者及藍綠民代，就推動民眾「無色覺醒運動」，發表看法。

對於台灣「顏色」對立情況，台北教育大學教授莊淇銘說，他深受其害，過去他長期支持民進黨，包含清廉反貪腐、大學自治、黨政軍退出三台等，但當民進黨執政後，卻悖離民意，他公開批評卻被質疑是匪諜，製造顏色對立，抹黑他。

莊淇銘說，這種一旦形成顏色對立，只要政治或政黨立場不同，就抹黑你，就如同毛澤東的文化大革命，台灣對公共政策論述應該回歸到只論是非，而非顏色立場。

傅崐萁指出，過去台灣人民只要人生有志向，只要肯努力，國家社會會創造機會給你，但曾幾何時，這20、30年的發展，兩個政黨掌握全國資源，包含媒體、財產、支配、機關等資源，卻看到不斷互相攻訐，執政黨該堅持正確政策而不堅持，在野黨則讓很多事情越抹越黑無法進行。

媒體評論者鄭師誠就批評，兩黨執政時的改革全部失敗，教改讓所有家長成為受害者，馬英九任內的油電雙漲、12年國教、證所稅等改革也是失敗，沒有體察民意，還好高騖遠。民進黨現在也一樣失敗，年改說是改革，說是錢不夠了，但其他政策卻可拿出幾兆，包括南向、前瞻等，怎麼此時錢又跑出來了？

民進黨立委黃偉哲表示，有顏色並不是不好，但帶著有色的眼鏡來看所有的事情才是不好的，民進黨有其主張理念，而國民黨也有其主張，這都是好的，但若用單一顏色眼鏡看待所有事情，並且要求符合我的顏色，如「非我族類，其心必異」，如此就不好。

民進黨民調低迷，但國民黨也不見起色，國民黨立委盧秀燕表示，國民黨內部尚未改革成功，國民黨應更加去走中道理性路線，同時以台灣大多數人為服務對象，另外國民黨在立法院人數太少，甚至連提釋憲門檻都不及，政黨不平衡亦是原因之一。

(中國時報)