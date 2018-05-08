嚴德發直言 國軍不會為台獨而戰

立法院外交及國防委員會7日開始審查軍改法案並詢答，國防部長嚴德發（左）答詢表示，他支持行政院的版本。圖右為退輔會主委邱國正。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

國防部長嚴德發昨天被國民黨籍立委曾銘宗詢及，軍人會不會為台獨而戰時，嚴德發不假思索地表示「當然不會」；嚴德發接著說，國軍忠於國家，也忠於人民，國軍為中華民國而戰，且是始終如一。

攸關軍人年金改革的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草法，昨天下午在立院國防委員會進行詢答。曾銘宗於質詢最後時間，問了嚴德發「軍人是否會為台獨而戰」，嚴德發說「當然不會」。曾銘宗說「對」、「軍人當然不會為台獨而戰」。嚴德發似乎意識到問題的敏感度，於是搶著說，「國軍忠於國家，國軍忠於人民，而且始終如一。」

軍改重頭戲登場，昨天下午到場的立委多達20餘位，主席民進黨籍立委王定宇逐一唱名，就花了些許時間，是國防委員會極罕見的盛大場面，即便每年審查國防預算，也不曾見過如此大陣仗。

嚴德發明確表示，他支持行政院的軍改版本，至於國民黨版本所提「現役先行，退役不處理」原則，嚴德發不贊成。嚴德發答覆民進黨立委羅致政質詢時說，目前現役官兵中，有8000多人同時有新舊制年資，將因軍改而減少退俸，這些人多是高階軍官，隨時都可以退，如果「現役先行，退役不處理」，恐怕有些人會搶著退伍。

此外，嚴德發也不贊成時代力量主張將官的所得替代率，從最高90％降到80％，他說，將官的付出更多，不應該再調低。

國民黨立委李彥秀表示，現在國會真是綠色恐怖，她到委員會場排隊，但民進黨立委卻衝進會場，並且霸占兩個發言台；她說，幾場軍改公聽會都是過場，所有逐條審查，所有的朝野協商也是過場，最後都是暴力表決通過，因為所有條文都不能動，她不相信民進黨召委敢動行政院版的條文。

嚴德發說，根據軍方精算，軍改後，30年政府可以省1千2百億餘元，對此，多位國民黨籍立委提出質疑，立委費鴻泰表示，如此一年只省40億元，蔡政府一年浪費掉多少錢？為了這40億元，竟把軍人羞辱成這樣。

(中國時報)

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