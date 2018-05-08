小英稱維持兩岸穩定 最優先

2018年05月08日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

針對兩岸關係，蔡英文總統昨天表示，她自2016年就任以來政策就很明確，「維持兩岸關係的穩定，這是我們最優先的」，她說，在遙遠角落去猜對方意圖是很危險的事，呼籲兩岸在不設政治前提下坐下來談，誤解化除就不會有誤判。

南北韓領導人「文金會」讓兩韓和平現曙光，蔡英文接受台視專訪，針對南北韓領導人見面是否給予兩岸啟示？她說，維持兩岸關係的穩定，「這是我們最優先的」，所以採取穩定、不挑釁的作法，希望能有一個好的溝通的兩岸政策。

蔡英文以兩韓領導人文在寅、金正恩日前會面為例表示，一位稱對方是「總統先生」，另外一個稱對方是「委員長」，任何問題處理的第一個點，就是要相互尊重，承認對方與我是對等，「在這種前提之下，我們才有進一步的空間。」

她說，兩韓的第一步，外界看得很清楚，就是在一個相互尊重、對等情境下，去產生一個走向和平的可能性，同理對台灣來講，「我們也希望看到一個相互尊重、對等，而且不設政治前提的一個開始」。

蔡英文認為，兩岸之間只要能夠開始，儘管有很多想法當然不同，包括意見、體制不同，或者感受不同，但大家都可以坐下來講，「這是和平的開始。」

她說，如果彼此不接觸，只是在遙遠的角落去猜對方意圖，「那真的是很危險的事情」。

針對近來發生許多跟台灣有關的事件，大陸方面很多的時候都是負面解讀，蔡英文認為，「它的解讀，產生了誤解、或者誤判，對雙方關係的穩定，確實是很大挑戰」。

為此，蔡英文再度喊話，呼籲兩岸在對等、相互尊重、不設政治前提的情況坐下來談，把誤解化除就不會有誤判，也不會大家很擔心的衝突產生。

(中國時報)