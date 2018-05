台未獲WHA邀請函 民進黨應負最大責任

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳志祥 、 藍孝威 、 崔慈悌 /綜合報導 /綜合報導

雖然美國、歐盟支持台灣參加世衛大會(WHA),不過截至昨晚逼近報名截止時間(台北時間8日上午6點),台灣仍未收到出席的邀請函,衛福部坦言,今年接到邀請的機會很低。

大陸外交部發言人耿爽和國台辦發言人安峰山昨表示,民進黨拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」,台灣地區參加世衛大會的政治基礎不存在,不能與會的責任,完全在民進黨當局。

衛福部部長陳時中說,未收到WHA邀請函,他有心理準備。去年是8年來首度未收到邀請函,無法以觀察員身分出席WHA,今年即使再一次撲空,他也會與去年一樣,率團前往日內瓦。

今年的第71屆世界衛生大會將於5月21日至26日在日內瓦登場,台灣除了尋求各國協助爭取出席外,並將按照既定規畫行程,參與其他場外活動,在會議期間與各國衛生部長、高層官員進行雙邊或多邊會議。

陳時中率領的「世衛行動團」預計舉辦4大論壇,衛福部指出,若確定拿不到邀請函,陳時中不排除向世衛祕書處遞交抗議書,表達不滿,同時也會發動有邦交國或挺台國家,在會議中繼續提案台灣以「觀察員」與會。

今年「世衛行動團」陣容龐大,參與人數超過往年,主打「台灣可以幫助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)」。

蔡英文總統接受電視專訪時說,台灣不需要有挫敗感,應該繼續努力,到了有一天,這些機構不得不考慮,再強的政治壓力,它都必須接受台灣。

但是安峰山強調,台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。這是在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上,所做出的特殊安排。只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來,兩岸也才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題進行協商。

