台未獲WHA邀請函 民進黨應負最大責任

2018年05月08日 04:11 中國時報 陳志祥 、 藍孝威 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

雖然美國、歐盟支持台灣參加世衛大會（WHA），不過截至昨晚逼近報名截止時間（台北時間8日上午6點），台灣仍未收到出席的邀請函，衛福部坦言，今年接到邀請的機會很低。

大陸外交部發言人耿爽和國台辦發言人安峰山昨表示，民進黨拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣地區參加世衛大會的政治基礎不存在，不能與會的責任，完全在民進黨當局。

衛福部部長陳時中說，未收到WHA邀請函，他有心理準備。去年是8年來首度未收到邀請函，無法以觀察員身分出席WHA，今年即使再一次撲空，他也會與去年一樣，率團前往日內瓦。

今年的第71屆世界衛生大會將於5月21日至26日在日內瓦登場，台灣除了尋求各國協助爭取出席外，並將按照既定規畫行程，參與其他場外活動，在會議期間與各國衛生部長、高層官員進行雙邊或多邊會議。

陳時中率領的「世衛行動團」預計舉辦4大論壇，衛福部指出，若確定拿不到邀請函，陳時中不排除向世衛祕書處遞交抗議書，表達不滿，同時也會發動有邦交國或挺台國家，在會議中繼續提案台灣以「觀察員」與會。

今年「世衛行動團」陣容龐大，參與人數超過往年，主打「台灣可以幫助所有人健康（Health For All, Taiwan Can Help.）」。

蔡英文總統接受電視專訪時說，台灣不需要有挫敗感，應該繼續努力，到了有一天，這些機構不得不考慮，再強的政治壓力，它都必須接受台灣。

但是安峰山強調，台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。這是在兩岸雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，所做出的特殊安排。只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，兩岸也才有可能就台灣地區參與國際組織活動問題進行協商。

(中國時報)