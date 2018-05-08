新聞透視－拔管很大聲 拔吳為何不敢說

台北農產運銷公司被揭發漏編勞退準備金，國民黨市議員在7日專案報告齊攻吳音寧，身兼北農董座的副市長陳景峻（左起）忙著答詢議員，市場處處長許玄謀則忙著拿公文向市長柯文哲說明。（陳怡誠攝）

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中國時報

若說吳音寧是神隱少女，在此次調薪案及隱匿3.6億勞退金缺口來看，外界真是小瞧她了！從其臉不紅、氣不喘讓自己每年多7萬餘元落袋，可知，她應是覺得相當勝任北農總經理一職；再由其敢不告知董事會勞退缺口一事，更可再度證明，她的位子，穩如泰山。

遇事神隱 好康急先鋒

吳音寧以一介文青，抱著「積極學習的心」空降北農，成為年薪250萬元的高薪實習生，下場就是，分不清南蕉北蕉、看不懂財務報表、年節期間連續休市搞到菜價大跌、未尊重職場倫理，凡此種種，若真有積極學習之心，坦然面對即可，未料，她神隱、發臉書澄清，總而言之，就一個「躲」字訣。

諷刺的是，遇上加薪這樣的好康，大家才發現，原來神隱少女不是不懂世事的小女孩，而是位急先鋒；比照軍公教加薪3％，去年閃提加薪，今年輕輕鬆鬆多領7萬多，賺好賺飽的行徑，令人瞠乎其後。

另，調薪原意是鼓勵基層，她的加薪提案竟是愈高層加愈多的「倒金字塔」式規畫，且為求提案順利通過董事會，還對董事會隱匿高達3.6億元的勞退金缺口，讓北農財務落得「前院失火，後院也著火」的窘境。

引戰放火 沒人動得了

只是任憑吳音寧如何引戰放火，她北農總經理的位子，就是沒人動得了，連平日常把「該怎麼辦、就怎麼辦」掛在嘴上的柯文哲，面對吳音寧去留問題，都鼻子摸摸表示「回去會再嚴肅討論」。

蔡英文政府以高標準「拔管」，對吳音寧卻是抱持瞎挺到底的心態，究竟為什麼？就如同北農董事長陳景峻的心聲，「想不出來」！難怪外界現在最流行的兩句話是「管中閔上不去，吳音寧下不來」。

市議員徐弘庭批評吳音寧是個笨又壞的總經理，議員可能看走眼了！

事實上，吳音寧可是位相當聰明的文青，她非常清楚民進黨的黨性，只要顏色正確了，什麼都是對的，因此，不顧財政缺口也要加薪、把殘貨直送家鄉，誰能奈她何？

(中國時報)

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