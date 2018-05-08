買殘貨助社福 應設透明機制

北農在農曆春節後休假天數過多造成菜價崩盤，總經理吳音寧以業務推廣預算買了9.12噸殘貨，卻高達7成送回家鄉的團體，遭市議員抨擊根本是「公器私用」、自肥；圖為盤商在市場內等人交易。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，如今再被爆出不先補3.6億的勞退金缺口，反而胡亂撒錢加薪，讓北農財務深陷危機，北市議員徐弘庭批評，吳音寧看不懂財報是笨，但笨是可以解決，現在她把7000多公斤的蔬菜送給自己溪州鄉的表哥，這就是壞，他直言，一個又笨又壞的總經理，台北市長柯文哲為什麼還要袒護她，這難道就是柯的台灣價值嗎？

對吳音寧「圖利」自己的表哥，柯文哲昨在議會備詢時聽到此事也感到詫異，他更直言自己第一次聽到這件事情，但他也說，會先給吳音寧說明理由，到底是在搞什麼，如果不對就罵一頓。身兼北農董事長的北市副市長陳景峻強調，市長沒有放任，且也曾要求他對北農總經理制度問題好好研究、好好處理。

國民黨議員汪志冰痛批，北農勞退金問題未解，吳不積極處理，還拿錢發員工獎金，美化帳目功力一流，現在很流行兩句話，「管中閔上不去，吳音寧下不來」，小小一個吳音寧像鐵板一塊，沒看過柯P這麼手足無措、這麼軟趴趴。

國民黨議員秦慧珠則認為，過去韓國瑜擔任總經理時，用工作獎金方式獎勵員工，較不會傷害到公司長期的財務。北農不是不能加薪，但吳音寧才上任，連財務都不了解，還沒做出績效就提大幅度的加薪，甚至連自己也受惠，難免有自肥之嫌。

秦慧珠還說，北農買殘貨給社福團體沒問題，但平時就要建立透明機制，而不是跟總經理友好的團體優先，這樣根本不公平。吳音寧過去未受大公司歷練，嚴重缺乏工作經驗，上任至今表現完全撐不起來。

民進黨議員何志偉則說，吳音寧現在一舉一動都會被檢視，既然做不做事都會被罵，勸她不如展現魄力，把心中最堅定的那塊拿出來，為小農團體做更多事，真正去實現心中的理想。

(中國時報)

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