綠還沒讓 柯不提深澳替代案

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲7日對深澳電廠影響進行專案報告，市議員王鴻薇發現，市府上周送到議會的書面報告裡提到，建議台電提出替代方案，不料，柯文哲報告時卻隻字未提，王鴻薇諷刺柯真是「尚書大人，好機靈」，擔心得罪蔡英文總統，怕民進黨不禮讓，專業問題、專業解決反而不見了。

柯文哲昨指出，深澳電廠修正計畫雖然發電效率比傳統機組高，仍會排放各種空氣毒物，且與傳統燃煤機組差異不大，不論是台電或中興大學教授莊秉潔的模擬結果，都將對北市空氣品質造成惡化。

他表示，台電除了未提出任何重金屬及戴奧辛數據說明，也欠缺對民眾健康影響分析，但很確定深澳電廠若重啟，台北市過去為降低PM2.5的努力會被抵銷。

柯文哲還說，台電對於整個北台灣的電力供應說不清楚，核一、核二廠是不是要照原定時程關掉，核四廠是否不建了，一直搞不清楚台灣能源政策藍圖，台電應該把能源政策講清楚，讓大家知道增加的空汙是必要的承受，所以還是專業問題、專業解決。

不過，柯文哲的說法遭王鴻薇質疑，她說，柯文哲現在很怕民進黨，很怕蔡總統不禮讓，所以對深澳電廠的決策反應充滿政治選票權謀，本來很開心市府報告提到要求台電要有替代方案，但柯文哲報告時竟隻字未提「替代方案」。

王鴻薇諷刺柯文哲說，「真是尚書大人，好機靈」，擔心得罪民進黨和蔡總統，專業問題、專業解決反而不見了，她表示，市民健康不是選舉籌碼，不應該只是捍衛選票利益，也要捍衛市民健康，市長要走自己的路、做對的事，就要拒絕讓市民用肺發電。

(中國時報)

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