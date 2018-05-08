侯邀柯蘇 逗陣反深澳電廠

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中國時報
／新北報導

針對深澳電廠爭議，台北市長柯文哲鬆口，「台電應該要講清楚一點」；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜7日用台語表示：「袂嘜啊！柯P逗陣來！反對深澳燃煤電廠，老縣長蘇貞昌一起來，反對深澳燃煤電廠！」

侯友宜與市議員陳鴻源、連斐璠、羅文崇等7日上午11時許，一起參加永和耕莘醫院35周年院慶活動。侯友宜表示，永和耕莘醫院是好朋友，35周年院慶來感謝他們長期對弱勢關懷，他以雷根遇刺為例，醫生不分黨派救援、不分藍綠，自己過去的警察身分，辦案也不問顏色只問是非。

媒體關心對手蘇貞昌的拔樁行程，對此，侯友宜表示，很多都是好朋友，「兄弟各自努力，好朋友一定會力挺我！」每一個地方好朋友永遠在身邊，出席時他們會更熱情接待，提出許多市政建設建議，共同並肩作戰。

另外，近期常與新北市長朱立倫同台，侯友宜表示，假日常有行程重疊，如同和老縣長蘇貞昌常有行程重疊一樣；關於藍綠對抗，民眾期待中間立場，他表示，台灣本來就沒有顏色，台灣只有一個顏色，「認真做事，講是非，說對錯！這樣就對了。」

媒體問到是否會擔心被說不藍不綠，侯友宜說，擔任公務員至今，只有認真努力、打拚做事情，對的就堅持，這是不變的原則，做事的態度永遠都是如此。他用台語強調，「哪有在怕被說不藍不綠，做對的事情還怕人家說，不用怕，好好做事絕對對！」

對自己的IG追蹤人數超越蘇貞昌，侯友宜謙虛說，不要講這個，講到這個就很漏氣，IG還差很多，「咱不要去比老縣長，要跟自己比！」他以台式英語拜託年輕人追蹤IG，要年輕人給他一個面子。

有趣的是，侯友宜拉了綠營市議員羅文崇，並指著身旁同黨市議員連斐璠、陳鴻源說，「大家都是兄弟！」羅文崇現場直流汗，侯三度要羅不要緊張並幫他擦汗。

(中國時報)

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