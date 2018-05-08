民進黨若自提人選 柯坦言很怕

民進黨7日啟動台北市長人選徵詢，選對會召集人陳明文等拜會前副總統呂秀蓮（左起）、姚文智和蘇煥智。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨選對會7日徵詢擬參選台北市長的呂秀蓮、姚文智和蘇煥智，蘇重申退黨參選到底，呂、姚則自認最強。選對會召集人陳明文表示，16日會確定自提或禮讓，如果自提，一定會提最強人選。對於柯文哲表示能和民進黨合作最好，陳說，「再討論吧！我們是2018民進黨的選對會，站在民進黨立場思考民進黨的利益，不是站在柯的立場。」

外傳身兼民進黨主席的蔡英文總統對柯文哲的發言「非常不爽」，尤其拔管案讓她深感柯與民進黨「不同心」，傾向自提人選。柯文哲昨在議會被問及是否沒在怕民進黨？他坦言，「我還是很怕」，但該怎麼講就怎麼講，「我比較誠實啊，要掩飾很難。」

柯文哲無奈講，他每天心情都不好，人生是苦海，接著欲言又止說，算了，「這個時代不能接受實話」，被解讀為暗諷民進黨。但後不後悔拔管案批民進黨「白癡」？他直說講了也不能收回，幹嘛後悔。

至於是否曾跟蔡英文見面談整合？柯不斷呵呵笑，僅稱兩方談話，不該由一方出來講，但強調雙方沒有不歡而散，其實沒討論什麼，倒是選對會成員說壓力很大，問他有什麼想法，「我說可以合作當然最好啊！」而民進黨若自提人選，勝算會不會變低？柯說，應該會差一點，但也沒辦法，選不上就回去當醫生。

選對會啟動徵詢程序，選對會共同召集人陳明文、林錫耀、民進黨祕書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國昨天分別拜訪呂秀蓮、姚文智和蘇煥智。

陳明文表示，現在是徵詢過程，預計9日開會討論台北市長選舉策略，10日與台北市里長、黨部執評委座談，傾聽基層意見；11日邀黨提名的台北市議員參選人座談，預計下周三做出決定，依照程序會先交由主席蔡英文認可，再交中執會決定。

呂秀蓮強調參選到底，若說民進黨內誰最強？當然是她，從桃園縣長到副總統，每次不可能的任務，都是她打成功的。姚文智則表示，與陳明文雖有談到2014年在野大聯盟整合的程序，但沒提到要比照當年，更無提到要與台北市長柯文哲比民調；已完成退黨的前台南縣長蘇煥智則表達絕對會參選到底。

(中國時報)

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