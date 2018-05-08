新聞透視－前瞻爭議 大法官有責任釐清

2018年05月08日 04:11 中國時報 林偉信 、 王健聖

前瞻條例在立院討論即引起朝野極大爭議，最後執政黨強渡關山，完成立法。然而到底可不可以訂定一個特別預算，包山包海，甚至包括尿布在內？在野黨為此聲請釋憲，大法官身為憲法守護者，更是司法救濟的最後希望，有義務，更有責任釐清爭議！

許宗力違背憲法精神

大法官會議上周以技術性的法理解釋，認定聲請前瞻釋憲立委中，有人在該條例表決時未投反對票，率爾用未達立委1/3總額理由，將釋憲案拒於憲法法庭外，此舉引發熱議，認為將使執政黨更加恣意妄為，而在野黨連司法的救濟途徑也被「沒收」，監督將更加困難。

有人拿出13年前，許宗力擔任大法官時所做的603號解釋，批評他前後不一、雙重標準，而已身為司法院長的許宗力極力捍衛，強調始終如一，並沒有雙重標準。

該釋憲案是由當時的立委賴清德等人提起，認為戶籍法按捺指紋違反隱私權保障，因此聲請大法官會議解釋，行政院主張此事與立法院行使職權適用憲法或法律無關，不合乎聲請要件，大法官會議應不予受理。

但包括許宗力在內的大法官們作成決議，認定只要「1/3以上的立委行使其法律制定之權限，如認經多數立委審查通過的法律有違憲疑義」，就符合大法官會議審理案件的要件，應准予進行違憲審查。許還引用德國法院的實務，發表協同意見闡述自己的憲法解釋與主張。

限縮了立委權力行使

而今，「再任」大法官的許宗力，對在野黨立委的釋憲聲請，卻主張「須反對者才能聲請釋憲」。身為國內憲法權威，這項解釋引來強烈批判，主要是此將限縮立委權力的使用範圍，而對立委職權的解釋，亦有違權力分立原則。

尤其是大法官會議不受理個案，卻去「搜索」立法院的紀錄，用放大鏡檢視立委的行為，架空釋憲管道，將使少數黨失去對法案的抵抗權，台灣豈不將回一黨專政的年代？

事實上，立委行使職權，不論是以拒絕開會、投票，或者是其他意見表達，都應有聲請釋憲的權力。許院長或許沒有雙重標準，但卻違背了當初所堅持的憲法精神與憲法意識。

開惡例逼人民上街頭

前瞻法案及預算8800億是花人民納稅錢，面對執政黨的蠻橫通過，在野黨無力反擊，才尋求司法救濟，希望爭議經憲法法庭審查後定奪，但立委們想在法庭說的話，卻遭拒於法庭外，有人認為此例一開，後患無窮。

因為除前瞻建設法案及預算，還有軍公教年金改革、不當黨產等爭議，在執政黨不顧民意反對，在立法院強行表決通過後，造成社會動盪不安，如果大法官會議以同樣標準封殺年改、黨產案釋憲，無疑是要逼人民走上街頭，那時要付出何等代價？無人能料，大法官們請三思而行。

(中國時報)