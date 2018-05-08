高金批大法官淪獨裁者附庸

大法官不受理前瞻預算案釋憲申請，高金素梅（右）痛批多數的大法官任意玩弄憲法，大法官會議已成獨裁者腳下的附庸；（左）為司法院祕書長呂太郎。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大法官指出立委高金素梅未積極捍衛釋憲主張，因此決議不受理國親立委共提的前瞻預算釋憲案。高金素梅昨發聲明痛批大法官，「駁回前膽釋憲，大法官已成獨裁者的附庸。」藍委許毓仁也質疑開此先例，以後在野黨哭救無門了。

高金素梅指出，她反對以特別預算方式編列前瞻預算，並認為此種方式編列預算有違憲之嫌，既已認為係屬違憲編列預算，自無參與前瞻預算表決之理，這是她最積極的態度表現；大法官會議卻以此認定本人不夠積極，因而駁回釋憲聲請，「欲加之罪，大法官主觀認知已無限擴大。」

高金素梅批評，多數的大法官們果然沒有辜負蔡英文總統的提名任命，秉持執政者的意志，任意玩弄憲法。大法官會議已成為獨裁者腳下的附庸；「前瞻計畫」也如她所預言，是「民主與獨裁的界限」，而大法官會議駁回釋憲案，坐實獨裁政權本質。

許毓仁昨表示，立委在討論議案時可能因為不認同會議合法性，因此沒有投票，少數黨也可能以拒絕出席背書等方式表達抗議，這都是立委表達反對意見的方式，如果大法官以此理由不受理，等於是用技術性卡關駁回在野黨的釋憲聲請，「那以後在野黨不就哭救無門了？正義將無處伸張。」

國民黨團總召林德福也表示，大法官駁回的理由讓人無法接受，前瞻第二期預算仍要送到立院審查，國民黨將會持續杯葛，且也會提案將立委提釋憲案之門檻降到4分之1。

(中國時報)

新聞透視－前瞻爭議 大法官有責… 呂太郎稱可再提

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