2018年05月08日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

大法官日前做出決議，以立委未積極行使職權為由，不受理國親兩黨共提的前瞻基礎建設特別預算釋憲案，被質疑限縮在野黨權力。司法院祕書長呂太郎昨在立院表示，立委在相關法案的決議過程中要表示意見才符合法律所規定的行使職權。不過他也說，根據目前大法官相關解釋，並沒有說已經不受理的案件，就不能再提。

民進黨去年以「一事不二議」將前瞻特別預算打包過關，引發在野黨不滿，國親兩黨去年8月針對此事共提釋憲案。不過大法官4日做出決議，以立委高金素梅均未出席院會為由，認定她「未行使職權」，不符合提案的資格，因此連署人數未過立委1/3門檻，認定該案不受理。

藍委吳志揚昨質疑司法院長許宗力過去曾在大法官603號解釋的協同意見中主張「只須計算人數有無超過連署門檻，不必過問投贊成或反對票。」呂太郎則澄清，許宗力在釋字603號、632號解釋提出協同意見以來所持見解，與這次大法官決議的見解並無不同。

呂太郎表示，根據《大法官審理案件法第五條》規定，「依立法委員現有總額3分之1以上之聲請，就其『行使職權』，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，而當時許宗力的協同意見旨在討論我國是否能夠比照德國法，可以讓國會議員出爾反爾，對於自己投下贊成的法案反悔。

呂太郎表示，許宗力的協同意見書的意思是說，在603號解釋之前，我國在審查釋憲資格時都是跟德國法一樣，但事實上我國的條文與德國法律並不相同，不一定要跟德國有相同的解釋，當時許的意見是認為應以系爭法律案表決時投反對票，或至少未投贊成票之立法委員為限。

呂太郎指出，就他所理解，大法官會議是認定其中一名連署立委未於二、三讀時參與表決，也沒有出席前瞻條例會議討論，不符「行使職權」定義，因此扣除。不過對於藍委追問是否可再提釋憲，呂太郎也說，若依照目前大法官相關解釋，並沒有說已經不受理的案件，就不能再提。

(中國時報)