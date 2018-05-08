多國大使離台 「一定會再來」

2018年05月08日 04:11 中國時報 施施 、 孫昌國 ／獨家專訪 ／獨家專訪

與我國有77年邦誼的多明尼加，本月1日閃電宣布與我斷交，並與大陸建交。多國駐台大使索托（Jose Miguel Soto Jimenez）今日凌晨4時搭機返國，臨別接受本報專訪，強調他對台灣的不捨與感謝之意。大使的友人透露，多明尼加大使館是在北京宣布和多國建交後一個小時才獲通知，大使第一時間反應非常震驚，喃喃自語：「怎麼會這樣！」

身著簡單的卡其色西裝的索托，受訪時神情嚴肅。他表示，「我想在我離開的時候表達感激之情，感謝台灣人民在我來台的10個月期間盛情款待，多明尼加總統也非常感謝台灣的友好，以及77年期間台灣的援助」。他稱很喜歡台灣美食與小吃，未來如果有機會， 一定會再回台灣旅遊。

據了解，索托必須遵守我國與多國外交部下達的「封口令」，不能談論政治問題，但他還是希望在歸國前表達對台灣人民熱情與台灣友人的感謝。索托在擔任大使職務前，一直在軍中服務，並在多國成立政黨擔任黨主席，是多國重要的政治人物。他在多國地位崇高，友台立場堅定，也曾分別在1980年、2002年兩度訪問台灣。

友人透露，大使第2次來台時對台灣經濟騰飛印象深刻。在台期間勇於嘗試台灣美食，唯一不敢吃的只有臭豆腐。友人還指，索托以他特有的方式「愛台灣」，不僅南北跑透透，使出渾身解數向台推銷多國有名的酒類和雪茄等產品，從去年7月履新後未離開台灣一步。

索托雖出身戎馬，但對文學和政治感興趣，寫了多本詩集和政治評論。他不但推廣多國雪茄和蘭姆酒，更致力推動雙方文化交流，主辦多國藝術家來台辦畫展，推動民間在文化上互相學習。

索托有兩段婚姻，共有8個小孩。他在台灣時，大女兒和其中一個兒子曾來台灣。大女兒從事醫美，特別來台交流學習。兒子本來要就讀淡江大學中文系，沒想到因斷交而中斷，兒子將一起回國。

據透露，多明尼加和我斷交後，多國政府決定關閉在台使館，所有人員都將在近期撤回。但還是會有民間人士負責維繫雙邊實質關係和後續協商。

多國和大陸建交的決定，是國際大環境使然，一旦與世界第二大經濟體大陸建交，不僅可享有投資、貿易上的好處，且旅遊業與能源、通訊等基礎設施也將受益。從這個角度來看，索托也只能配合政府爭取最大利益的決策，無論他對台灣再怎麼感情深厚，都無力回天。

對我們而言，多明尼加是個既熟悉又陌生的國度，許多台灣民眾只知道多國是中美洲的邦交國，但卻完全不了解她的歷史文化和風土人情。事實上，多國正是哥倫布1492年發現美洲新大陸時的登陸點，同時也被西班牙，法國甚至鄰國海地和美國統治過，境內多蔗田，盛產甘蔗，也和我中南部氣候類似。

(中國時報)