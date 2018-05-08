多國經濟成長率 中美洲之冠

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中國時報
／綜合報導

加勒比海島國多明尼加5月1日宣布與我斷交，有報導指多國落後貧窮，亟需大陸金援，看在錢的份上與陸建交。但據世界銀行報告，多國經濟在中美洲名列前茅，2017年成長率達6.2％，居中美洲國家之首，也是連續4年在中美暨加勒比海地區居冠。

多明尼加風光明媚、氣候宜人，聯合國世界旅遊排名報告顯示，訪多的外國遊客人數每年以近4％的成長，2017年達620萬人，多國人口1000萬，遊客人數竟超過人口一半，足證其觀光業產值與前景。國際觀光客中，56.3％來自美國和加拿大，其次是歐洲人（約25.9％），拉美國家觀光客約占18％。亞洲觀光客僅占0.4％，可能是地理位置過於遙遠。

多國成長最快的產業依次是建築業、農漁業、金融業、衛生醫療業、服務業、貿易、演藝業、旅館和餐飲業、運輸業、以及本地製造業。

整體而言，多國相對落後的是軟體而非硬體。生活方式與工作習慣型塑了該國的經濟發展，這也是何以製造業難以發達之故。多國人民動作慢、工作態度閒散、不在乎時間、不講究效率，常讓店門外大排長龍等著被服務的外國觀光客急得跳腳，但他們不以為意，照著自己的慢步調悠哉生活。

多明尼加為何給人窮困落後的印象？貧富懸殊是個大問題，再者，從鄰國海地湧入的龐大難民造成國家財政負擔也是原因。

(中國時報)

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