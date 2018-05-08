台新金公司治理 全球排名前18％

台新金控今天召開法人說明會，由金控總經理林維俊（左一）領軍出席說明，面對寶佳資產管理提出的公司治理弱化，總經理林維俊反擊，台新金是國內唯一進入亞洲公司治理協會的金融業，MSCI也認同公司治理作為。（王德為攝）

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中國時報
／台北報導

台新金控經營權之爭白熱化，寶佳資產昨日突襲台新金法說會，台新金總經理林維俊除針對提問見招拆招，也以違反「金金分離」反擊寶佳在多家金融業插旗，不只對公司治理沒助益，更衍生「競業禁止」與「營業祕密外洩」，這會造成台新金其他股東權益受損。

補提名女董事消弭疑慮

全台最大建商寶佳機構進攻金融業，直指台新金而來，由於這是寶佳少主林家宏的首役，「王子出征」更肩負不能輸的壓力。繼上周發出公開信點名台新金「股價淨值比」偏低，不如其他金控，昨日再發出第二封公開信，這回是批評台新金「萬年董事」。

不只隔空對嗆，寶佳昨日更直接到台新金法說會「踢館」，一口氣派出4名大將到現場搶占提問空間，從公司治理、營運不佳、人事近期異動頻繁等逐一提問，有備而來，這也是雙方首度在媒體及法人前公開交鋒。

寶佳法務主管周伯鍾首先開炮，問題涵蓋台新金的公司治理、高階人事安排及營運績效表現，並質疑台西金通過縮減董事席次，逐漸背離國際間一般金融業經營模式的態勢，顯示往弱化公司治理方向前進，要求說明。

林維俊回應，台新金董事會表現在MSCI評等公司中，在全球排名前18％，在台灣排名前15％，顯示能有系統對公司管理階層提出有效策略監督，至於MSCI對台新金現行董事會缺乏女性董事的疑慮，也在今年提名了。

努力建立第三獲利引擎

林維俊還意有所指地說，原本沒留意，但看了MSCI報告後，才發現MSCI給台新金的全球評比與排名都很不錯，「謝謝寶佳提出MSCI」。

寶佳再質疑台新金的淨利、每股純益、年化後股東權益報酬率，就算不與國泰、富邦比，與淨值相當的玉山金相比也落後，經營團隊是否探究原因，如何迎頭趕上？林維俊則解釋，台新金和玉山金在績效表現上互有輸贏；至於國泰、富邦是擁有壽險公司，與台新金狀況不同，台新金會努力建立第三獲利引擎，並且想辦法迎頭趕上，對於股東意見則是謙卑接受，列為改進參考。

(中國時報)

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