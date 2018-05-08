新聞透視－金管會應堅持金金分離立場

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中國時報

即便金管會主委顧立雄早就表態，寶佳有違反「金金分離」原則之嫌，但寶佳仍繼續插旗各大金融股。「金金分離」將損及股東權益，金管會有必要堅持立場，確保金融市場秩序。

寶佳意外出現在台新金法說會，提出諸多質疑，對於寶佳各項疑難雜症，台新金有問必答。早在半年前，顧立雄就表態寶佳違反「金金分離」確實是問題，要其知難而退。但有趣的是，寶佳倒沒因為顧大主委放話就收斂，這半年動作愈來愈大，持續加碼外，還發公開信挑台新金不是，甚至到法說會踢館。

其實到現在為止，沒有人知道寶佳為何非台新金不可。論情，寶佳與台新金也沒私交；而且台新金吳家股權相對集中、經營績效也不差，採取惡意併購模式，不見得可獲得最大法人股東外資的認同。

而且寶佳手握多家金融機構的股票，也很難讓人為他說話，他確實沒那麼專情，就沒有到非台新金不可的程度，反而因為東買西買，自己捅出個違反「金金分離」的簍子。

台新金總經理林維俊的質疑，道出眾多小股東的疑慮，寶佳「濫情」作法確實會造成競業禁止與營業秘密外洩的問題，此例一開，以後也不用什麼內稽內控了，因為怎麼控，最有可能的洩密者就是大股東本人。

如此嚴重的監理漏洞，金管會迄今卻沒有拿出該有的魄力，告訴寶佳「請你停止」，對金融市場的穩定，絕對不是好事，更會讓外界誤認為金管會「默許」，得以拉高與台新金經營團隊的對陣態勢，這絕對是金管會失職，也有損顧大主委英名。

顧大主委與其有空要跟記者私下約，「我讓你盡興問完」，更該做的是馬上約寶佳，讓寶佳把有無違反「金金分離」的問題盡興問完。展現一下魄力，管點歸金管會主政的事，至少先確定寶佳的參賽資格，不是嗎？

(中國時報)

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