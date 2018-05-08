陸美貿易衝突 下半年出口縮水

2018年05月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財政部公布4月出口267.3億美元、年增10％，光是大陸與香港即貢獻一半增幅、約5.2個百分點，獨挑大樑；反觀囿於手機等拖累，對美出口增幅僅剩2.6％。展望5月份，財政部預估整體出口年增上看8％至10.5％，但下半年表現在去年基期高及陸美貿易衝突影響下，年增率只有個位數、約1.5％。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月出口較3月歷史高點、近300億美元下滑10.9％，不過仍較去年同期增10％，剔除2月春節因素後，呈連續18個月正成長；累計前4月出口達1064.7億美元，年增10.5％，續創歷年同期新高紀錄，顯示出口景氣維持穩健上升步調，由傳產貨品與電子零組件形成雙主軸的架構不變，只是從各類別分析，差距已在拉大。

主要出口貨品中， 4月電子零組件出口85.5億美元，年增12.2％，創歷年同月新高；機械4月出口22.6億美元，也創下歷年同月新高，但因去年基期已高，年增率僅6.7％。反觀光學器材需求清淡，再加上大陸新產能陸續開出，整體電視大尺寸面板需求減少，出口衰減6.2％，連續3個月下滑。

蔡美娜指出，就市場分析，五大出口市場全面上揚，特別是對大陸出口，4月年增13.1％，對整體年增率貢獻近半，相當提高總出口增幅約5.2個百分點，亦即大陸持續擔任獨挑大樑角色。

至於對日本出口17.9億美元，年增7.7％，也創下歷年同月新高，對歐洲出口年增15.1％，則是成長幅度最大，但對東協及美國出口增速則較趨緩，年增率低於5％，其中東協復甦較早，去年基期已高，以致今年4月年增率只有4.8％，對美出口更因手機及其周邊零組件等表現不好拖累，年增率僅2.6％。

蔡美娜指出，據今年4月國際貨幣基金（IMF）提出的最新展望報告，今年全球成長率將創近7年最優，國際經濟前景仍呈審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機崛起以及電競風潮蔓延，可望持續為我國出口增添活水，惟須注意貿易衝突效應延燒、匯率波動及全球製造業競爭加劇、大陸供應鏈在地化等不確定風險。

(中國時報)