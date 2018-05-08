陸美貿易衝突 下半年出口縮水

展望5月份，財政部預估整體出口年增上看8％至10.5％，但下半年年增率預估只有個位數。圖為裝載好貨櫃的貨櫃船緩緩駛出基隆港。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

財政部公布4月出口267.3億美元、年增10％，光是大陸與香港即貢獻一半增幅、約5.2個百分點，獨挑大樑；反觀囿於手機等拖累，對美出口增幅僅剩2.6％。展望5月份，財政部預估整體出口年增上看8％至10.5％，但下半年表現在去年基期高及陸美貿易衝突影響下，年增率只有個位數、約1.5％。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月出口較3月歷史高點、近300億美元下滑10.9％，不過仍較去年同期增10％，剔除2月春節因素後，呈連續18個月正成長；累計前4月出口達1064.7億美元，年增10.5％，續創歷年同期新高紀錄，顯示出口景氣維持穩健上升步調，由傳產貨品與電子零組件形成雙主軸的架構不變，只是從各類別分析，差距已在拉大。

主要出口貨品中， 4月電子零組件出口85.5億美元，年增12.2％，創歷年同月新高；機械4月出口22.6億美元，也創下歷年同月新高，但因去年基期已高，年增率僅6.7％。反觀光學器材需求清淡，再加上大陸新產能陸續開出，整體電視大尺寸面板需求減少，出口衰減6.2％，連續3個月下滑。

蔡美娜指出，就市場分析，五大出口市場全面上揚，特別是對大陸出口，4月年增13.1％，對整體年增率貢獻近半，相當提高總出口增幅約5.2個百分點，亦即大陸持續擔任獨挑大樑角色。

至於對日本出口17.9億美元，年增7.7％，也創下歷年同月新高，對歐洲出口年增15.1％，則是成長幅度最大，但對東協及美國出口增速則較趨緩，年增率低於5％，其中東協復甦較早，去年基期已高，以致今年4月年增率只有4.8％，對美出口更因手機及其周邊零組件等表現不好拖累，年增率僅2.6％。

蔡美娜指出，據今年4月國際貨幣基金（IMF）提出的最新展望報告，今年全球成長率將創近7年最優，國際經濟前景仍呈審慎樂觀，加上物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機崛起以及電競風潮蔓延，可望持續為我國出口增添活水，惟須注意貿易衝突效應延燒、匯率波動及全球製造業競爭加劇、大陸供應鏈在地化等不確定風險。

(中國時報)

新聞透視－金管會應堅持金金分離… 外資大逃殺 金管會：終究會回來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。