外資大逃殺 金管會：終究會回來

2018年05月08日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

外資連續賣超台股10天，被立委稱作「外資大逃殺」，金管會主委顧立雄昨表示，整體上市櫃營收和經濟基本面若好，當匯率穩定後，「外資終究會回來」；而證券市場高齡化、年輕人不願進場，他認為應該是「對市場沒有一定了解」，將持續推定期定額股票、基金，吸引年輕族群。

顧立雄昨出席立法院財委會備詢，立委余宛如指出，外資已經連10天賣超、總計提款新台幣745.3億元，單月淨匯出金額高達35.68億美元，創2011年8月以來單月新高，憂心外資熱錢會繼續匯出。

對此，顧立雄表示，外資進出從今年1月到4月，約淨匯出3億多美元，基本上是持平，而且之前匯入的金額相當高；他認為股市當然受到匯率一定程度影響，但如果整體上市櫃營收和經濟基本面仍佳、在新興股票市場還是有競爭力，匯率穩定後，「外資終究還是會回來的」。

當被問到股市破萬點是否能維持到下半年，顧立雄沒有否認，表示「照市場目前狀況可能是常態」，原因是台股量能存在，營收和基本面皆維持不錯數據，即使面對4月外資大量流出，表現仍穩定，大盤指數還是有支撐。

余宛如更指出，台股開戶人數雖有增加，真正有交易的「實動數」並未同步提升，「靜止戶」比重越來越高，因為「股民沒有得到股市成長的果實」；且在總開戶人數中，年齡層低於30歲的占比不到1成、60歲以上比例最高，顯示證券市場高齡化嚴重。

「股市成長，年輕人是最無感的，因為根本沒有進場」，余宛如認為，這樣就算有好的紅利分配，也沒到年輕人手裡，希望金管會積極提出對策。

顧立雄坦承，中實戶部分，人數跟去年同期比有增加，不過年輕人在證券市場中占比確實很低。他說，金管會正在推動定期定額的股票和基金投資，以及網路上的基金交易和股票買賣等，期盼藉此能拉年輕人進場。

面對立委盧秀燕質疑，年輕人是不是因為低薪、或民進黨執政導致投資風險大而不買股票，顧立雄回應，年輕人覺得投資風險太大，可能因為「對這市場不是有一定了解」，金管會應該努力讓民眾了解市場。

(中國時報)