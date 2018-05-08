找親友出人頭組公司 可免了

2018年05月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

成立微型企業，被迫找親友團助陣、當人頭的情事將獲改善！立法院經濟委員會昨日初審通過《公司法》第192條修正案，鬆綁公司須設有3人以上董事條款，給予新創公司彈性。經濟部次長王美花指出，若成功獲立院三讀通過後實施，將可減少過去不少親友團囿於法令，出人頭組公司，衍生爭議的戲碼不斷重演。

中小企業為推升台灣經濟發展主要動能，依經濟部統計，全台中小企業共140.8萬家，5人以下的微型企業約94.5萬家，占中小企業總家數近8成。經濟部中小企業處主管表示，小企業競爭力在應變速度快、靈活度高，若法令設限太多，將令企業感到縛手縛腳。

立院經委會昨初審通過《公司法》第192條修正案 ，未來公司將可依章程不設立董事會，董事人數可為1人或2人；1人董事者以其董事長為董事，不適用《公司法》有關董事會的規定。

另經委會審議《公司法》草案已進入深水區，昨日處理近期爭議法條第173條之一，號稱「大同條款」條文，新增條款規定持有已發行股份總數過半數的股東，可自行召集股東臨時會；但這項條款近期遭批是「中資插旗」條款，由於條文對股東持股期間、比率等未詳細規範，質疑未來恐成公司派、市場派經營權大戰禍根。

王美花表示，為此經濟部已提配套方案，即過半數股東可記名提案理由後，請求董事會召集股臨會，新制給予公司應有的應變時間，原先整體股東會召集程序即需2到3個月，再加上15天向董事會請求期，公司較有足夠的緩衝時間。

雖立委對經濟部所提配套多無意見，但經委會召委高志鵬認為該條文涉及事項重大，各版本仍須保留磨合，裁示進入第2輪再協商。

(中國時報)