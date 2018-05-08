飛歐美貴400元 飛日本貴150元

2018年05月08日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

未來出國機票將變貴。國際油價持續上漲，民航局核定，從今（8）日開始，國際線燃油附加費跟著調漲，長程線漲至45.5美元，來回共將收取2700元，等於機票變貴將近400元；短程線則漲為17.5美元，來回機票約貴150元，創下近40個月以來的新高，漲價以開票日期為限，已開票者不追加。

8日前開票者不追加

民航局空運組組長韓振華表示，因國際油價持續上揚，為適度反映航空公司成本，原短程線收取15美元、長程線39美元，將各調漲1個級距、2.5美元與6.5美元。也就是說，日本等短程線來回將收取1038元；歐美等長程線來回則將收取2700元，以機票開票日期為準，在5月8日前開票的機票不追加。

根據民航局統計，去年同期短程、長程線燃油附加費分別為12.5、32.5美元，等於1年內已調漲2個級距，更創下自2015年1月迄今、近40個月以來的新高。近年最高點為2011年4月，當時長程線收取高達78美元。

另外，香港航線燃油附加費則未調整，維持在14.9美元，近期調整為今年1月調漲為12.8美元、2月再漲為14.9美元。

燃油附加費反映成本

民航局表示，2004年因國際油價高漲，造成航空公司燃油成本大幅增加，為適度反映部分成本，全球絕大部分航空公司針對國際航線收取燃油附加費因應。短程線指印度以外的亞洲地區，長程航線則是美、歐、非、中東、大洋洲等地。

根據民航法、航空客貨運價管理辦法規定，國際航線客運燃油附加費屬運價的一部分，民航局每月初均就中油公告國際航空燃油牌價變化，檢視國籍航空公司收取的客運燃油附加費標準，業者調整燃油附加費時應陳報，並獲民航局核准。

(中國時報)