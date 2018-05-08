基隆開出雙贏彩頭獎 台彩發紅包

2018年05月08日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆有夠旺！基隆市從今年過年至今，已開出了2個大樂透頭獎，5月1日更在供奉「基隆媽」慶安宮正對面的「興隆彩券行」，開出第一個雙贏彩頭獎，成為基隆開出「第3個頭獎」。台彩於7日在現場放鞭炮慶祝，並發放100個紅包，許多彩迷們紛紛前往「朝聖」領取，希望能沾沾喜氣、討好彩頭。

台灣彩券公司總經理蔡國基於7日、同時也是媽祖誕辰的前一天，前往興隆彩券行道賀，致贈首張雙贏彩頭獎獎牌給業者外，還準備了100個裝有雙贏彩彩票的紅包，給現場排隊民眾，此外還請了電音三太子到場表演，市長林右昌也特地前來祝賀。

「真的是老鼠咬錢來！」老闆張石龍表示，開獎的前一天，店裡連續出現2隻老鼠，結果真的開出頭獎，感謝有媽祖的庇佑與加持。另外彩迷們領取紅包後，也開心表示「有基隆媽加持，一定能得大獎！」

蔡國基表示，雙贏彩全中或全不中都能得到頭獎1500萬元，此外二獎也有2種中獎方式，無論是對中11個號碼或只對中1個號碼，都可獲得獎金10萬元，到目前為止，全台已開出465注二獎，意即有465位民眾拿到10萬元，等於是全台「遍地開花」，每注也才50元。

蔡國基說，基隆今年真的特別旺，過年至今開出3個頭獎，其中2個是大樂透、1個是雙贏彩，所以特地在現場準備100個紅包回饋鄉親。林右昌則說，很多人說基隆就是「基地昌隆」，果然今年就開出3個頭獎，而此次「興隆彩券行」開出的頭獎，也代表著基隆開始興旺，希望能從台灣頭旺下去，「旺」到全台。

台彩表示，雙贏彩周一至周六天天開獎，消費者可以從選號範圍1至24中任選12個號碼進行投注，若消費者選的12個號碼全中或全部沒中，都是得到頭獎，目前開出注數前三名為新北市、台北市、高雄市。

(中國時報)