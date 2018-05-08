免費配老花眼鏡 新北打扮潮老人

新北市長朱立倫（右一）出席活動時表示，免費為長者配老花眼鏡僅是個方式，去年活動透過驗光或眼部檢查，發現受檢長輩高達8成疑似有白內障，青光眼更從5.9％發現率透過檢查暴增到15％，黃斑部病變也從4％飆至7％。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市府利用無名氏善款，與新北市鐘錶眼鏡商業同業公會及北市、桃園、基隆、宜蘭270家以上眼鏡行建置「新北敬老眼鏡行」，除為新北65歲以上長者免費驗光、配鏡，這次更加入新潮款式，除鼓勵家中長者裝扮漂亮走出戶外，也可以提早檢測、預防眼部病變，可說是一舉數得。

新北市新聞局7日舉辦文宣發布記者會，由高齡91歲的時尚酷嬤郝雲娟領軍3名銀髮模特兒，文宣媲美Vogue時尚大片文宣，有正經、有Kuso，用幽默態度鼓勵長輩，該帶老花眼鏡時就不要避諱。

市府另推系列幽默廣告，開藝術作品大衛像「你再小，我都找得到」玩笑；主打主婦族群的「看不到優惠價？該來副免費老花眼鏡了！」，最後還以「投資理財有賺有賠，投資前看不清公開說明書」幽金融商品廣告一默。

新北市長朱立倫出席活動時表示，免費為長者配老花眼鏡僅是個方式，去年活動透過驗光或眼部檢查，發現受檢長輩高達8成疑似有白內障，青光眼更從5.9％發現率透過檢查暴增到15％，黃斑部病變也從4％飆至7％。

衛生局長林奇宏說，大多數的長者都會選擇到眼鏡行甚至直接在市場、夜市，看到適合的老花眼鏡就買回家配戴，這項政策去年推出就受到民眾熱烈響應、向隅者眾，今年從3月6日開跑迄今，已為逾4萬位長者驗光配鏡。

新聞局長張其強說，凡設籍新北市65歲以上長者，且未接受去年配鏡服務，只要持身份證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行查詢，符合資格者即可免費配送，相關資訊請上衛生局網站新北敬老眼鏡專區，「當我們老在一起」新北市銀髮服務網或電（02）22535078。

(中國時報)

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